Autobusos carbassa

Es diuen Hazte Oír i tenen un autocar carbassa (avui en dia, tothom té un autocar) que circula per l’estat espanyol. Deveu haver vist que l’autocar té, a banda i banda, uns lemes escrits. “Els nens tenen penis, les nenes tenen vulva. Que no t’enganyin”. I encara: “Si neixes home, ets home. Si neixes dona, seguiràs sent-ho”. Els integrants de la colla expliquen que combaten una amenaça: que a les escoles “obliguen a introduir” la diversitat sexual i promouen “models de comportament lèsbic, gai, bisexual, transsexual, transgènere i intersexual”. Tenien previst atracar la nau un dia d’aquests a la insurrecta Catalunya, on el pecat, ja se sap, és més present que enlloc. Vejam si podran.

És increïble que ens vinguin a explicar a nosaltres les lleis de la biologia o qualsevol altra llei. Que ens vinguin a dir als del 9-N o als de l’11-S de cada any que si has nascut amb penis ets un nen, perquè al teu carnet d’identitat ho posa, i que el carnet d’identitat és la finalitat de la discussió. Que ens vinguin a explicar a nosaltres que, si et sents dona però tens penis, et fots, t’aguantes, et reprimeixes, pateixes, t’amagues, et suïcides, plores, perquè la llei diu que tu, per molt que et sentis dona, ets un home. I que no s’hi pot fer res, perquè els homes amb penis han existit des del paradís i que tu no pots saltar-te la llei així com així, perquè això no és xauxa. I que ens vinguin a dir que si hi ha un nen que no té penis, que té vulva, llavors mai no serà un nen i que els seus sentiments, el que sent que és, no compta. I que els seus pares, si insisteixen a la sedició, es podrien veure privats de tenir-ne la custòdia.

De veritat, que ho expliquin a qui vulguin això de la llei. Però a nosaltres no. Que no ens vinguin a dir a nosaltres que les persones estem al servei de la llei i no la llei al servei de les persones. A nosaltres no, sisplau. Que tenim molta feina.