Deixi de ser gai (pregunti’m com)

Llegeixo amb fruïció el flyer que m’envien els meus cinquanta millors amics gais. Es tracta del curset d’un tal Alexis Pinto per deixar de ser homosexual. La garantia és el mateix Alexis Pinto, avalat pels seus vuit anys d’heterosexual “sense recaigudes”. Això és important. Perquè ja se sap que, quan deixes de fumar o deixes de ser homosexual, un dia que estàs neguitós o estressat, pam, hi tornes. El vici és el vici...

L’Alexis ho fa a través de set passos (secrets, esclar) i amb l’ajuda de Déu Nostre Senyor (que sempre és millor que els electroxocs o les dutxes). I, el més important, t’explica com anirà la cosa. Llegiu i emocioneu-vos. “El primer mes seràs cinquanta per cent més heterosexual, el segon, de 75% a 90% més, i en tres mesos estaràs completament i heterosexualment curat”. La conferència de l’Alexis es fa en un teatre anomenat Armando Manzanero, el 20 d’abril. I sí, suposo que d’aquest segle.

Deixem per al final el primer mes que ens proposa l’Alexis i anem al segon. Quan ja ets “molt poc” homosexual (un deu per cent). Què et deu passar, gràcies a la teràpia? Potser ja t’agraden molt les dones, però, ai... Encara no ets un hetero al cent per cent. Albiro que, encara, algun petit detall et delata. Quan veus una ampolla de whisky buida, encara penses: “Mmm... Jo d’això això te’n faig una làmpara”.

Al cap de tres mesos ja no. Ets un mascle més ibèric que el pernil i, qui sap? Gràcies a la teràpia, potser quan venen amics a casa tu ja no els reps amb una copa de vi blanc (com abans) sinó que els saludes amb uns alegres trets de trabuc, a tall de salutació. I tot seguit et poses a tallar troncs.

Però a mi, sobretot, m’interessa aquest primer mes. Quan ets el cinquanta per cent més heterosexual. Això, a la pràctica, et converteix en bisexual. I, francament, deu ser divertit mentre dura.