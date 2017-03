Dona-li-ho, vatua l’olla

Sabem, gràcies als activistes de la Plataforma per la Llengua, que un professor de la UPC, Xavier Casanovas, ha estat multat amb 601 euros “per no haver volgut parlar en castellà a un agent en el control de passaports”. Si consumiu diaris fets a Catalunya, com aquest, en deveu haver llegit els detalls (si consumiu diaris fets a fora de Catalunya només ho trobareu a Público). L’home es va adreçar en aquesta llengua maleïda als servidors públics, que li van retreure “falta de respecte” i “poca estima al país”. Llavors, quan embarcava, li van demanar el passaport i li van advertir que si seguia parlant en aquesta llengua maleïda haurien de demanar els serveis d’un traductor i perdria el vol.

Sé molt bé que hi ha un gran nombre de monolingües espanyols que odien qualsevol llengua “perifèrica” espanyola, sobretot si la llengua perifèrica s’usa amb normalitat per a tot allò que s’usen les llengües (i que fa que deixin de ser “perifèriques”). Són com els que “toleren” els gais sempre que no “s’exhibeixin” en públic fent allò que fan amb normalitat els heterosexuals. El català, a la cuina, no a la universitat. Els gais, als cabarets, no en un restaurant romàntic fent-se magarrufes. Aquest odi lingüístic de certs castellanoparlants, però, no va en les dues direccions, bàsicament perquè a Catalunya tothom és, pel cap baix, bilingüe. I no s’odia allò que es coneix. Al contrari. Les senyores murcianes i els senyors malaguenys que van venir als seixanta van tenir fills aquí i avui tenen nets catalanoparlants. Així s’explica l’èxit de Súmate.

Suposo que en els seus somnis més humits apliquen l’article aquest que ens inhabilita fins i tot l’etiqueta de les calces, reconquereixen el solar i es queden TV3 i Catalunya Ràdio, on es dona al català el lloc que mereix. I nosaltres, els indígenes, muntem un Casal Català a Catalunya. I allà dins, tots amb barretina, ens dediquem a fer servir pronoms febles.