L’amic Albano Dante Fachin ha dit, en una entrevista a l’agència Efe, aquestes paraules, referint-se a Junts pel Sí: “Si et presentes amb un punt clau del programa i no pots complir aquest programa, acceptes que no ho pots complir i acceptes que has fracassat i, en un país normal, el president ha de dimitir i convocar eleccions”.

Deixem de banda l’ús que fa dels pronoms i anem al moll de l’os de les paraules que diu. El “punt clau” del programa és el referèndum. Si no pots convocar el referèndum que és el punt clau del teu programa, “acceptes que has fracassat i, en un país normal, has de dimitir”. L’expressió important de les paraules de l’home és “en un país normal”. Perquè, esclar, en un país normal el referèndum podria ser convocat. Com per exemple a la Gran Bretanya. És a Espanya que, com que és un país anormal, no podrà ser convocat. Si Espanya fos un país normal i el referèndum pogués ser convocat, llavors potser ja no seria el punt clau del programa de Junts pel Sí. Llavors potser Junts pel Sí no s’hauria presentat a les eleccions en coalició, perquè no hauria calgut. Els diversos partits que volen el referèndum, com passa amb altres qüestions que són legals, demanarien arribar al mateix lloc de diferents maneres.

Però l’Albano Dante Fachin passa per damunt d’aquesta idea bàsica (no ens permeten votar) i denuncia en canvi que un partit que pretén votar i viu en un estat que l’hi prohibeix hauria de dimitir perquè no ho ha aconseguit. Si l’Albano Dante Fachin propugna això, ens està dient que és més deshonest el partit que pretenia canviar una llei que troba injusta que no pas el partit que manté la llei que els altres partits troben injusta. Apliquem-ho a una altra qüestió que no sigui el sobiranisme. Podem vol tancar el CIE. L’estat espanyol no l’hi permet. ¿Ha de dimitir l’alcaldessa si vol justícia? ¿O s’ha de fer independentista?