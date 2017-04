Escòria catalana

El Procés potser no, però la catalanofòbia sí que s’internacionalitza i creua fronteres. El sempre pentinat Abdullah al-Thani, de professió xeic i també president del Màlaga (una cosa porta a l’altra, suposo), va fer un tuit emotiu i inoblidable l’altre dia. Tot va venir perquè un seguidor culer li demanava que guanyessin el Madrid perquè així la Lliga fos del Barça. La resposta que el xeic (xeiquíssim, a partir d’ara) li va donar diu així: “L’escòria de Catalunya no ensumarà el campionat després de fabricar mentides sobre l’entrenador Míchel”. Suposo que el director esportiu del club, que és -ho deveu recordar- l’exporter Arnau, deu estar, a hores d’ara, escorat a la barra d’algun bar introduint-se cigalons per via oral. Ell que pot.

Per tant, aquest gran home, aquest gran xeic, admet que el seu club es deixarà guanyar. Si el Barça no ensumarà el campionat és perquè ell ho impedirà. Com? Ho ignoro. Però es deixarà guanyar com a represàlia per com s’ha pres tothom les paraules de Míchel. Però què deia Míchel? Ai. Doncs deia que preferia “fer-li un passadís al Madrid que no pas fer-li la punyeta”. No sabem tampoc com ho pensava fer.

Per tant (Sòcrates, pren-te un relaxant muscular, Manel, baixa), el xeic ens està dient que, com a represàlia al fet que algú hagi pensat que ens deixarem guanyar, ara ens deixarem guanyar. Davant d’això, que ens diguin “escòria” és poc important. Jo no esperava menys d’algú tan important, membre de la família reial de Qatar, que deu viatjar sempre que vol amb Qatar Airways i que deu plorar cada cop que s’imagina la propaganda dels avions del seu país en contacte amb el prodigiós pit de Lionel Messi.