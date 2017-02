L’exèrcit de l’amor

Dimecres que ve es presenta al CCCB de Barcelona una “activitat” (de seguida entendreu el sentit de les cometes) que es diu Army of Love [Exèrcit de l’Amor], i que no em penso perdre per res del món. La duen a terme un grup d’“activistes” (altre cop, us demano paciència amb les cometes) que ofereixen “amor sensual en tota la seva extensió -cura, desig, sexe, respecte- a tots aquells que en necessiten”, perquè consideren que el sexe i l’amor són drets bàsics. Te n’ofereixen encara que el teu cos “no respongui als cànons de bellesa”.

L’activitat (ara, ja, sí, sense cometes) s’inspira en la novel·la Complete love, de l’escriptor Ingo Niermann, que també hi serà. Estan fent gira per diversos països, llegeixo. Es defineixen a ells mateixos com “la resposta més radical possible al neoliberalisme, el capitalisme, la dicotomia entre guanyadors i perdedors i el feixisme”. A les files de l’exèrcit hi ha qui dona amor “perquè en té en excés” i hi ha qui en rep “perquè no en té”.

No es pot viure sense amor. I sense sexe, si no ho tries, tampoc. Em penso que estic d’acord amb els de l’exèrcit: és un dret bàsic

Em sembla una idea interessantíssima, en la línia de la dona que ofereix abraçades a canvi de res, o la d’aquelles altres dones que ofereixen (a canvi de diners) sexe a persones discapacitades. Fa poc en vàrem veure un 30 minuts, del qual va parlar, molt elogiosament, la companya Mònica Planas. Per una raó intel·lectual i empàtica no considerem que aquestes activitats siguin “prostitució”, tot i que si algú contractés una prostituta per ser abraçat sí que ho seria. I ens passa això pel component de “servei social” i per la voluntat de qui ho ofereix, suposo. És cert que, com diu la cançó del Calamaro, no es pot viure sense amor. I sense sexe, si no ho tries, tampoc. Em penso que estic d’acord amb els de l’exèrcit: és un dret bàsic. Potser els de l’exèrcit s’han empescat, sense voler, la solució ètica per legalitzar la prostitució. Vull dir que, entre les noies que ofereixen sexe en públic a una llarga cua de nois als salons eròtics i aquest exèrcit de l’amor hi ha una única diferència a part dels límits de cadascú: l’escalf humà.