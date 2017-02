La fruita de la Boqueria

Llegim a l’ARA que l’Ajuntament de Barcelona prohibirà “el consum immediat d’aliments al mercat de la Boqueria i potenciarà la venda tradicional”. Volen dir que provaran de carregar-se les parades i parades i parades clòniques totes elles que exposen pots de plàstic amb sucs i fruita tallada. Diuen que “són productes dirigits als turistes, que s’aglomeren a l’entrada i impedeixen que entrin la resta de compradors”.

La Boqueria ja fa temps que és un mercat que mor d’èxit. La guirior, amb càmeres de Reporters Sense Fronteres, amb uns zooms aptes per captar dues mosques copulant al damunt d’un llamàntol, fotografien tot allò que troben, venedors inclosos. Els de la parada de les fruites de l’entrada ja han après a dir “No ho toqueu” en uns dotze idiomes. Entenc molt bé que els verdulaires, davant dels ramats que remenen els enciams però no els compren, hagin hagut de posar a la venda alguna cosa que puguin vendre’ls. I vet aquí que la fruita de pitjor qualitat, la macada, la lletja, serveix per fer el fet.

Però això, a la llarga, faria que el mercat, que basa la popularitat en les viandes (en la parada de caça, en les dels ous, en la dels menuts, en les de la pesca salada, en la dels bolets), es tornés una mena de supermercat incòmode i estereotipat curull, tot ell, d’aquella explosió de color envasada. I és per això que, si no s’hi posés remei com el que anuncia l’Ajuntament, a la llarga, els turistes, que mai pretenen ser turistes (ells són sempre viatgers), acabarien per abandonar el lloc “per massa turístic”. I llavors colonitzarien un altre mercat “que (encara) no surt a les guies, però que és autèntic”. I a la Boqueria es quedarien sense guiris però amb sucs.

No sé si seria bona idea que, per no fer baixar el PIB, es donés el monopoli de la fruita als manters. Sempre que, esclar, abandonessin el negoci, ara també força nombrós, de les bosses i les vambes de marca falsificades, allà fora mateix, sortint a mà esquerra.