Gas nerviós

Esborronada, escolto la Coia Ballester explicant a Catalunya Ràdio que el govern espanyol “ha decidit que no desmantellarà el magatzem de gas Castor per por de nous terratrèmols”. Deixar-lo allà, fent bonic, és coherent amb el model de territori que estan creant amb tant d’esforç. Ja hi ha l’aeroport fantasma i ara hi haurà la plataforma fantasma. Però ens advertia la Coia que “la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia sospita que el govern espanyol no vol desmantellar la plataforma perquè li vol donar un altre ús”.

Un altre ús? Tinc dues idees sobre la qüestió que voldria compartir amb tots vostès i també amb els polítics que han d’aprovar, un dia d’aquests, els pressupostos del PP. La primera? Jo començaria per pintar la plataforma de blanc. Per pintar-la de blanc caldria un informe de la Universitat de Massachusetts, és cert, però ja no vindria d’aquí. A dalt, a la pista d’aterratge d’helicòpters, un Cristiano Ronaldo de mida natural. A la planta del mig, una marisqueria. A baix, un flotàrium; una mena d’aquari d’aquests que serveixen per tenir-hi balenes en captivitat. La novetat, però, seria que en lloc de tenir-hi en remull un cetaci el que hi tindríem en remull seria l’ideòleg de tot plegat: Florentino Pérez.

Florentino, en banyador, es refrescaria a tota hora, del melic en avall, fent atenció, sobretot, a la carn d’olla. I aquesta carn d’olla seria visible per sota l’aigua, de manera que el públic podria fotografiar-la i fer-s’hi selfies.

Em sembla la millor manera d’homenatjar la trempera infinita de Florentino Pérez, el seu caràcter emprenedor sense fi, la turgència i vigor de les seves gònades immenses, així com la tendresa i voluptuositat amb què les va tractar el govern d’Espanya. Tan immenses com aquesta indemnització que li paguem per haver provocat terratrèmols al davant de les costes mediterrànies. Pel que fa a la segona idea que he tingut, em temo que no és legal.