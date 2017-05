Incompetències

El Tribunal Constitucional també troba malament que sigui el govern de Catalunya qui coordini la protecció civil de Catalunya, que és el territori que (figura que) governa. Diuen els senyors jutges que “hi ha unes facultats superiors de coordinació i inspecció a càrrec de l’Estat quan està en joc l’interès nacional”. Per tant, tal com estan les coses avui, Catalunya (o el que en queda) tampoc tindrà competències en això. Tanta falta de competències, en efecte, et fa sentir molt incompetent.

L’expressió “interès nacional” la fan servir, ja ho sé, per justificar tota mena d’activitats. La fan servir per parlar del rei i els seus privilegis, la fan servir per explicar les cues del Prat, el caos de Rodalies i la despesa d’AVEs, per fer un corredor mediterrani que passi per les localitats de Santa Justa y Santa Jenny del Rebozuelo, per atorgar el concert basc als bascos i a la vegada parlar d’igualtat entre espanyols, per impedir la llei de pobresa energètica de Catalunya o per justificar l’existència de fons reservats. Però és una expressió que encara sona més exòtica per parlar de les emergències que puguin produir-se en el territori català. Què vol dir en aquest cas “interès nacional”? ¿Vol dir que no les sabem coordinar nosaltres? ¿O vol dir que val més que no les coordinem nosaltres?

Els bombers catalans són els que coneixen l’orografia catalana. Punt. Això passa aquí i passa a tot arreu. Com que som persones -de moment-, quan hom necessita reforços els demana. A Montpeller, a Burgos o a Lisboa. Però sobretot, sobretot, el que cal quan hi ha una emergència és actuar amb rapidesa. El quilòmetre zero i la proximitat són bàsics a l’hora de ser eficient. Es gasta menys i es va més de pressa. Aviso que prendrem mal.