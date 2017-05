Jo volia fer un article...

I l’article anava així. Agafava la portada del diari El País d’ahir, que deia que el govern d’Espanya està “disposat a tot per impedir el referèndum”. Després agafava el subtítol, que no traduïa. El deixava en castellà per remarcar-ne un cert dramatisme propiciat per la distància del canvi de llengua: “ El ejecutivo asegura que hará uso de cualquier instrumento a su alcance para evitar el coste de imagen mundial de la presencia de urnas en Cataluña”.

Llavors tenia pensat fer punt i a part, com he fet ara, i començar a enumerar tot un reguitzell de fets i coses que, seguint aquest ordre nou, serien també pernicioses a nivell d’imatge. Per exemple, debatre coses a l’hora de sopar, fer assemblees, manifestacions pacífiques... Després, n’hauria anat enumerant de més absurdes alhora que íntimes, com ara dir-li a algú que s’equivoca, escoltar com algú et diu que t’equivoques... I finalment hauria acabat amb actes del tot personals i quotidians, com treure el gos a passejar perquè faci pipí o pagar coses a terminis. La tesi de l’article hauria quedat molt clara: el govern d’Espanya està subvertint l’ordre de tal manera que (diu que considera que) la imatge de “les urnes a Catalunya” té un cost mundial que no es poden permetre, i per tant, ¿quines altres coses normals els sembla que tenen un cost mundial? L’he escrit i em faltaven només 200 caràcters amb espais. Es tractava de rematar. Però l’he esborrat, perquè m’ha semblat poca cosa. La ironia no funciona quan et dirigeixes a algú que està fent servir trucs fanàtics. Llegiu la frase un cop i un altre, sobretot si penseu votar no. Si no és que ho aconsegueixen, si no és que aconsegueixen que no votem “ amb els instruments de què disposen”, un dia aquesta frase serà analitzada pels estudiants d’història. Si ho aconsegueixen, que pot ser, llavors no. Llavors es perdrà en el vent, com les nostres paperetes. Per això he deixat la ironia. Ja no ens ajuda.