No seguis, sobretot, no seguis!

Al’ ARA d’ahir la Lara Bonilla feia una entrevista molt interessant a la neurocientífica Adele Diamond, que ha estat convidada per l’Institut Guttmann a participar en la xerrada Neuropsicologia i escola. Sens dubte és mèrit d’en Capdevila haver traslladat als lectors d’aquest diari (mestres, fills, pares, avis...) una preocupació molt saludable per tot el que s’hi fa, a l’escola. M’hi incloc.

Una de les preguntes de la Lara era: “Hi ha un debat obert: ¿els nens han d’anar a l’escola als tres anys o estan millor a casa?” I ella li contestava: “Tot depèn de com es faci l’activitat. És inapropiat per al desenvolupament tractar els nens com si fossin estudiants universitaris i esperar que estiguin asseguts escoltant la lliçó”. I llavors treia el clàssic exemple de Finlàndia, on els nens comencen l’escola als set anys.

Si hagués pogut triar, la meva filla s’hauria quedat a casa als tres anys. Però la qüestió és que, perquè ella hi hagués estat, a casa, un dels dos progenitors també hauria hagut de ser-hi. I era impossible, perquè havíem de treballar (jo soc autònoma, només tinc dret a inspeccions). Per tant, va anar a l’escola. No sé quants anys fa que la neuropsicòloga no trepitja una classe de P3 i no sé quines experiències ha tingut. Els mestres de P3 no tracten els nens “com si fossin estudiants universitaris” i, lògicament, no esperen que estiguin “asseguts escoltant la lliçó”, perquè a P3 no s’imparteixen lliçons. S’expliquen contes, s’esmorza fruita socialitzada, es juga als “racons”, es torna a jugar, es dorm... No negaré que seuen. Però sempre amb coartada: hi ha activitats com ara menjar o dibuixar que surten millor amb el concurs de l’element anomenat taula. En realitat, pel que jo recordo, quan estan més estona asseguts és quan col·loquen els culets a la gibrelleta.