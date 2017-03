Acabo de llegir que en Bertín Osborne ha estat hospitalitzat per un atac de gota (allò que els lectors de Txékhov traduït per Joan Oliver en diem poagre) i no m’estranya. Avui, tot anant a buscar el tren, l’he vist en un cartell. Era propaganda de l’obra que fa amb Arévalo. Es diu Por humor al arte. Punt i a part.

Dic que no m’estranya perquè, al pòster, se’ls veu a tots dos rient a la barra d’una cocteleria. Van vestits de negre i el fons és del mateix color. L’Arévalo (el que, fa poc, va queixar-se que no estiguessin ben vistos els acudits de “marietes”) li fa pam i pipa al Bertín, que, mort de riure, agafa una copa amb la mà. I vet aquí que la copa és un Old Fashioned (“un passat de moda”). Normalment, quan hom fa una foto per a un cartell i vol que hi surti una copa, no es pren tantes molèsties, tret que la copa sigui una copa de veritat, que després serà beguda. Si voleu preparar un Old Fashioned com el d’en Bertín, dipositeu un terròs de sucre en un got ample i baix. Tireu-hi unes gotes d’angostura i un raig de soda. Amb la mà de morter, aixafeu el terròs fins a dissoldre’l. Afegiu-hi una rodanxa de taronja i aixafeu-la també lleugerament perquè deixi anar la mica de suc. Poseu-hi glaçons i serviu-hi el whisky. Remeneu-ho. Decoreu-ho amb una espiral de pell de llimona i una cirereta de marrasquí.

Ai. Els còctels, el vi (l’alcohol en general), així com el marisc, la caça, la carn vermella, l’embotit i les vísceres són letals per als propensos a la gota. Per això en diuen “la malaltia dels reis”. De manera que, quan es recuperi, ja me’l veig fent una versió del programa aquest que fa a la cuina de casa seva adaptat a la seva salut. Cuinant arròs de malalt amb l’Albert Rivera, bevent aigua i prenent didalets d’Alopurinol.