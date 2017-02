Perdona’l, TC, que no sabia el que es feia...

Amb els ulls més desencaixats que els de l’estanquera de la Magaldi, llegeixo a l’ARA els detalls de la nova querella contra la Carme Forcadell, l’Anna Simó, en Lluís Corominas i la Ramona Barrufet per “desobediència i prevaricació”. Ras i curt: per “permetre” (per “no impedir”) l’aprovació de la resolució del referèndum al Parlament de Catalunya. Aquest és el delicte.

Esclar que la querella exclou Joan Josep Nuet, tot i que va votar dos cops “a favor d’incloure en la votació del ple del 6 d’octubre passat la resolució del referèndum”. I per què?, us preguntareu vosaltres (i també ell). Perquè el fiscal considera que en Nuet “no pretenia com la resta de querellats incomplir els manaments del TC ni tirar endavant un projecte polític amb total menyspreu a la Constitució”. I per què?, us preguntareu vosaltres (i també ell). Perquè “els seus anys com a parlamentari evidencien la falta de voluntat de sumar-se al projecte polític de ruptura unilateral amb el sistema constitucional”. Vaja, que ell no volia desobeir el Tribunal Constitucional, sinó que ho va fer “per la creença errònia d’estar complint amb les seves funcions com a membre de la mesa del Parlament”. M’agrada aquesta “creença errònia”, perquè insinua que en Nuet no sabia el que es feia. Conduïa borratxo.

Que en Nuet, gràcies al seu full de serveis, no tingui una querella al calaix vol dir que el fiscal pretén dividir les famílies. L’independentisme (el català) és dolent en si, i el que compta, a l’hora d’incomplir les escriptures del Tribunal Constitucional, és la intenció. Aprovar una llei sent d’un partit polític que defensa l’independentisme és, doncs, mala intenció. Perquè l’independentisme és com el fornici fora del matrimoni. Es pot desitjar en secret, però no es pot dur a terme, perquè llavors ja parlaríem de pecat mortal. I una cosa és pecar de pensament però una altra de molt diferent és pecar d’obra.