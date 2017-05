El petó del PP

El PP català inicia avui una campanya que es diu La Cataluña valiente per “fer front a l’independentisme” (que vindria a ser “ la Cataluña cobarde”). La imatge de la campanya és una parella (heterosexual) que es fa un petó. Ella duu la galta pintada amb la bandera d’Espanya. Ell duu la galta pintada amb la bandera de Catalunya (això que alguns en diuen una “senyera”). A sota de tots dos hi ha el lema “ Para seguir creciendo juntos”. És la típica foto que et pots trobar al bufet de la meva tieta Pura.

No està malament, el lema, perquè la noia sembla, efectivament, que ha de créixer. Se la veu molt, molt jove. Pels cabells (llargs i per darrere de les orelles) i el jerseiet rosa que duu a mi m’ha recordat la nena cantant d’aquell grup dels vuitanta que es deia Nins. Ell duu un tupè de perruqueria (just, no gens exagerat) i vesteix camisa blanca. És la noia qui agafa el noi (i així veiem que porta la manicura feta). És Espanya qui agafa Catalunya, si ho voleu simbòlic. El dissenyador del bodegó, doncs, no ha fet que en les galtes d’ell i ella hi hagi les dues banderes que sens dubte comparteixen espai als seus cors. Ella, l’espanyola. Ell, la catalana. I això està bé, perquè demostra que tant ell com ella en tenen una de favorita.

El que sobta més de la foto és la nul·la passió amb què es donen el bec. Quin petó més cast, més mal fet, més de compromís. Quins ulls tancadets, quina poca força a les mans d’ella. És cert que el color, la roba, la llum de la foto et porta directament a les portades de les novel·les roses del quiosc, aquestes novel·les que es titulen Más allá de la muerte o Pasión de verano, però juraria que dos lluços amb la galta pintada es farien un petó amb una mica més de gràcia.