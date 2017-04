Es presenta en societat un nou sistema per aconseguir les apreciades estrelles Michelin, els cobejats Vinari d’Or i fins i tot els llocs més destacats a la guia Restaurant. A partir d’ara, els xefs i sommeliers més exigents no s’hauran d’amoïnar per allò que serveixen a taula. Si bé és recomanable que els productes siguin de qualitat i de quilòmetre zero (qui diu “quilòmetre zero” diu “centímetre zero”), això ja no serà un requisit imprescindible a l’hora d’aconseguir l’èxit. Amb el nou sistema, si el peix és d’abans-d’ahir, si el fumet és d’un tetrabric i si l’amanida ha passat més dies en una bossa de plàstic que en un camp, ja no caldrà amoïnar-se. Tampoc caldrà patir si el personal de sala té la simpatia de la jutge Magaldi.

Posi un Bonvehí al seu restaurant i no pateixi. Amb un Bonvehí al seu restaurant no caldrà que entri a les cinc del matí a encendre el foc per a l’escalivada i els calçots. Deixi de dir, d’una vegada per totes, aquell: “Ha anat bé?” Amb un Bonvehí al seu restaurant no caldrà que surti a saludar i a firmar autògrafs als bloguers que han vingut a dinar. Tot, tot serà diferent amb un Bonvehí.

Només cal que l’assegui en una taula i que el deixi parlar amb els companys. De seguida veurà com, a les taules dels voltants, deixen de fer cas al que tenen al plat per intentar gravar el que diu. Els podria portar un quilo de tòfona, un quilo de caviar, una tripa de bacallà, una truita de carxofes, que no se n’adonarien. I si no se n’adonarien, tant per tant, no cal que els ho posi. Si els posa un carpaccio de suro, tampoc no diran res. Amb un Bonvehí al restaurant només estaran pendents de gravar. Pagaran el que els demani i diran que era molt bo. I això té un gran avantatge. Si graven, almenys, no faran fotos als plats.