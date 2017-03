Aquest matí sentia un anunci a la ràdio sobre els vins de la Ribera del Duero i he pensat: “Ostres, ja arriba Setmana Santa”. Perquè quan arriba la Setmana Santa, a la tele, a la ràdio i als diaris hi posen els anuncis institucionals de les regions vinícoles d’Espanya. Aviat ens trobarem, com cada any, amb aquell de la Rioja, “ la tierra con nombre de vino”. Em fa morir d’enveja que les regions vitivinícoles espanyoles puguin destinar cèntims a promoure això que tenen per atraure turisme enològic.

Catalunya és un país de vi. Ho tenim tot (talent, honestedat, bogeria, cultura, respecte al terreny, ganes de ser moderns i de ser antics...), però no tenim diners per fer anuncis com aquests que us deia. Per això, si em permeteu, us pregono jo l’article. Les nostres diverses denominacions d’origen són tan riques i variades que permeten, si voleu, fer un àpat amb vins catalans de dalt a baix. Mireu. Començaríem amb un escumós del Penedès (no dic ni cava ni clàssic ; trieu) per fer la benvinguda. Continuaríem amb un blanc fresc del Bages o d’Alella per als aperitius lleugers. Llavors potser podríem continuar amb rosadet lleidatà dels Costers per a una pasta o un arròs. Després, una garnatxa terraltenca per a uns popets amb ceba i tomàquet o unes mandonguilles. Continuaríem amb un negre mineral de llicorella (que podria ser de l’Empordà, el Montsant o el Priorat) i acabaríem amb un ranci de Tarragona per a les postres de músic. M’he deixat la DO Catalunya, perquè té vins en moltes zones del país i per tant podeu servir-vos-en com us convingui.

Bec vins de tot arreu, sempre que siguin bons, per tant, també en bec de les dues denominacions d’origen dels anuncis. I, per tant, també us recomano, un cop més, els vins catalans, no per fer país (sigui el que sigui això de fer país) sinó perquè són boníssims. Perquè són meravellosos. I els tenim aquí, a punt per ser destapats, a punt per a les nostres cada cop més modestes i transcendents celebracions.