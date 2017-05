Ser català té premi

Enric Millo, delegat del govern (govern espanyol, what else?), ha fet una piulada inoblidable per parlar de les petites incidències (nyè...!) que hi ha va haver a l’aeroport del Prat divendres, dia d’operació sortida. Ja deveu saber que els passatgers van perdre els avions per culpa dels nous controls antiterroristes de passaports durant el pont. I ja deveu saber també que aquests passatgers estaven un pèl emprenyats, que és allò que et passa quan tens previstes unes vacances de fa temps i te les foten enlaire. I ja deveu saber, també, que mentre tot això passava en Millo estava veient un partit de tenis al torneig Conde de Godó, que és la manera eficaç que té un delegat del govern espanyol de fer front al caos d’un aeroport i de l’existència en general.

Però, ara, durant l’operació tornada, en Millo ha decidit actuar amb contundència per evitar un nou conflicte. Ja ha acabat de veure el partit que estava veient durant l’anada, ja l’ha paït, ja l’ha analitzat, de manera que té més temps lliure. I què ha fet? Doncs una piulada, caratsus. Ha escrit: “ Medidas para agilizar y mejorar los procesos de control de la Seguridad en el Aeropuerto de El Prat ”. Penseu que l’anterior piulada que va fer fou per felicitar Rafa Nadal. És un delegat extraordinari.

Mesures. No ha donat més detalls, de manera que no en sabem res i, per tant, no podem sinó imaginar i erotitzar-nos. El caos només s’ha produït a l’aeroport del Prat, en cap altre aeroport de la geografia del Regne d’Espanya (cap caos a Madrid, a Sevilla, a Bilbao…), de manera que les mesures només són per a nosaltres. Quines mesures? És la pregunta que es fa l’indígena a dalt de l’avió de Vueling, després d’haver perdut el vol d’anada a Amsterdam. ¿Potser hi haurà tres policies més per controlar si els passatgers porten un alcorà o uns calçotets amb estelada?