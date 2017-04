Setmana Santa sense deures

Com que demà passat els escolars ja inicien les vacances associades a la crucifixió, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) ha iniciat una nova campanya contra els deures. L’estiu passat ja van iniciar una vaga de deures els caps de setmana i ara volen que des de dilluns i fins al vint-i-quatre d’abril els seus fills “estiguin completament lliures de deures escolars i d’exàmens a la tornada”.

Em sembla que estem d’acord que massa deures (com massa Play, massa lectura, massa bosses de patates fregides, massa verdura o massa tele, massa anar a dormir tard o massa anar a dormir d’hora) és contraproduent. Ara bé, ells parlen de gens de deures. Llavors, però, durant les vacances, ¿aquests nens faran altres feines igualment feixugues? ¿Pararan taula, recolliran la roba, faran rentadores, ajudaran a cuinar, a comprar, netejaran l’habitació? O no faran res d’això? Quan aquests pares es queixen que els seus fills tenen massa deures (i segur que hi ha nens que, efectivament, en tenen massa) argumenten que no poden dedicar el temps a altres coses, com ara les extraescolars, jugar o estar amb la família. Però si es fan el llit i endrecen l’habitació, cuinen, paren taula i la desparen, carreguen el rentaplats i el buiden i tiren la roba bruta al cossi, perden el mateix temps que si estiguessin fent un full de mates o estudiant una partitura (compto en aquest cas l’estudi que suposa fer extraescolars artístiques) o llegint un llibre per a l’escola. Si fem que no facin deures per, a canvi, fer-los fer la feina de la casa, no estem sent coherents. Fent la feina de la casa tampoc poden jugar. Ara bé, si volem que no facin deures i tampoc no els fem fer res a casa, perquè ara estan en edat de jugar, potser quan siguin grans i s’independitzin no sabran programar la rentadora i no tindran cap ganes d’aprendre’n si no hi anem nosaltres a posar-los un gomet verd.