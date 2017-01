‘Spanish omelette’

Gràcies als companys de la Directa hem vist l’interrogatori al regidor de Vic, Joan Coma, acusat “d’incitació a la sedició” per haver pronunciat aquesta frase durant un ple: “Per fer la truita abans caldrà trencar els ous”. Sedició és “alçar-se públicament i de forma tumultuosa per obtenir o impedir per la força o fora de les vies legals l’execució d’una llei”. I jo no veig en excés tumultuós en Coma, però de moment, i per si de cas la tumultuositat se li aguditza, li han retirat el passaport. En Coma, durant l’interrogatori, va haver d’explicar el significat de la frase feta. Va al·legar que “és una metàfora” però el fiscal li’n demanava el comentari de text: “És una metàfora. ¿Implica o no l’ús de la violència? ¿Implica o no l’ús de la força?”, volia saber. I afegia: “¿La truita és el marc constitucional espanyol? ¿És el marc constitucional català? Què és?”

Si el fiscal fos net de clatell (frase feta que significa ser espavilat) no preguntaria això

Vejam. Deixem de banda que per als defensors de la sagrada Constitució “el marc constitucional espanyol” és el mateix que “el marc constitucional català”. I suggerir que n’hi ha dos és molt... tumultuós. Però, en tot cas, si el fiscal fos net de clatell (frase feta que significa ser espavilat) no preguntaria això. La truita no pot ser el marc constitucional espanyol de cap manera, perquè la truita és el resultat de trencar els ous. En tot cas serien els ous, el marc constitucional! Si la truita és el marc constitucional, els ous què representarien? Fer una truita és arribar a un resultat satisfactori i els ous són el peatge!

Suggereixo a tots els regidors tumultuosos altres dites que poden emocionar els fiscals més literals. “Despullar un sant per vestir-ne un altre” (pornografia litúrgica i cosificació de la imatgeria). “Hi ha més dies que llonganisses” (menyspreu envers el col·lectiu vegà i el musulmà). O “Anar amb el cor a la mà” (fer apologia de l’ snuff movie ). I no comento “Qui se’n va al llit amb nens es desperta mullat” per no prendre mal.