Tron de sang

Llegíem l’altre dia a la revista Tiempo que la filla gran dels monarques espanyols, que és la que heretarà la feina del pare, veu pel·lícules d’Akira Kurosawa. Dies després llegíem també, aquest cop a El Español, que ella, juntament amb sa germana, “aprèn a cuinar” amb un xef que té dues estrelles Michelin. Del que es tracta és de recordar-nos que la filla del rei, a diferència dels nostres fills, té un destí fulgurant com a ésser superior. Segur que en els seus 11 anys de vida no ha tingut mai polls. Els polls no tasten sang blava.

Tenint en compte aquestes dues pistes que la casa reial ens regala sobre el dia a dia de la futura reina espanyola, m’atreveixo a pronosticar altres moments estel·lars de la seva vida immortal. Si li agrada el cinema de Kurosawa i aprèn a cuinar amb un xef estrellat, el seu professor de música, per estar a l’altura, hauria de ser Elton John. I els pallassos que actuessin a la seva festa d’aniversari, quan en faci 12, haurien de ser Meryl Streep i Brad Pitt. (Penseu que els de Martes y Trece van explicar que un cop van actuar en una festa de la infanta Elena allà a Palau.) Hauria de ser Isabel Coixet la que li portés la primera compresa amb ales. El professor de pilates i zumba, Kilian Jornet. Si calgúes -Déu no ho vulgui, que un dia li faci gràcia experimentar amb els porros-, el camell que li procurés la substància hauria de ser Pablo Escobar. I si fa botellón amb els amics d’altres cases reials, sens dubte s’ha de fer portar una de les trenta-sis ampolles que surten al mercat cada any de la ginebra Watenshi (uns 2.500 euros la unitat) destil·lada gota a gota a la temperatura del pol Sud. I les qüestions relacionades amb el misteri de la vida i la reproducció que els hi expliqui Joan Carles I, el seu avi.