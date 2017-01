L’amic Xavier Domènech va compartir ahir amb l’amic Basté una idea: “Presentarem aquesta setmana una comissió perquè es pugui discutir el dret a decidir al Congrés de Diputats”.

La comissió s’ha hagut de constituir, perquè no estava, esclar, constituïda. Per tant, han hagut de convocar una reunió i en aquesta reunió triar la comissió i, després, constituir-la. Aquesta comissió que presentaran tindrà la missió de provar que es pugui discutir un afer al Congrés de Diputats. “El dret a decidir”.

Discutir el dret a decidir -aquestes han sigut les paraules d’en Domènech- no és fer efectiu el dret a decidir. No és reivindicar el dret a decidir. No és exigir el dret a decidir. No és decidir que volem tenir dret a decidir. Discutir és veure si tenim dret a decidir o no. Pot ser que, després que la comissió discuteixi al Congrés de Diputats, arribi a la conclusió que no, que no en tenim. I llavors, potser la comissió es desmantellarà.

Però dret a decidir sempre se’n té, perquè l’ànima és lliure. Una altra cosa és que hi hagi forces externes que neguin aquest dret. Però el dret, com la llibertat, és de l’individu, no pas de les forces externes. Jo tinc el dret a decidir què vull ser, el dret a decidir com em vull morir i el dret a decidir com vull viure, mentre no faci mal a ningú. I quan dic “no faci mal a ningú” em refereixo al mal empíric, no pas al perjudici. Perquè esclar, sempre trobaríem un amo de plantació que ens diria que si els esclaus s’alliberen ell en surt perjudicat i sempre trobaríem l’amo d’un circ que ens diria que si no deixem actuar els elefants ell hi perd diners i sempre trobaríem un banc que ens diria que si s’aturen els desnonaments hi perd pasta.

Hi ha moltes causes que ens amoïnen. Els refugiats, l’apartheid, el racisme, el colonialisme, les desigualtats socials, els sensesostre, el dret a decidir, el dret a autogovernar-se, la república. Totes se solucionen amb una comissió.