Vota ‘no’ a la independència

M’encanta la campanya del “no a la independència” tan creativa que està fent el PP de Catalunya amb l’eslògan “ La Cataluña valiente”. El partit de l’admirat García Albiol ha imprès 150.000 díptics a tot color que ha distribuït per diversos forats. La pasta està ben gastada. Hi ha una foto graciosa dels Pujol amb la llegenda “ Ellos no necesitan pensión, por eso juegan con la tuya”, i a l’interior, “ La independencia te quita la pensión”. De seguida ho expliquen: “ 3 de cada 10 jubilados no cobrarían pensión”. Quan diu “ jubilados” es refereix, se suposa, als que viuen a Catalunya i no pas als que viuen a Andalusia o altres comunitats que es podrien veure perjudicades sense la contribució de Catalunya als fons de l’Estat. Al text hi ha també unes dades (poques i excèntriques) sobre ingressos i deutes. Hi diu: “ Ingresos de los trabajadores, 16.529 millones de euros. Pago de pensiones, 21.278 millones de euros”.

L’eslògan m’agrada. Com es triarien aquests tres de cada deu jubilats? De manera aleatòria? Vostè sí, vostè no i vostè tampoc? Potser per edat? Vostè sí, vostè ja val més que no? Per criteris de salut? ¿No es podria, en cas que això que vaticina l’oracle fos cert, repartir entre tots deu en lloc de deixar-ne tres fora del sistema?

De tota manera en García Albiol, acostumat potser a un sistema de pensament basat en els compartiments estancs, no ha pensat en les possibles solucions al problema. Catalunya, quan sigui independent, s’estalviarà molts diners. I no em refereixo a la Casa del Rei i als diversos AVEs que ara paguem devots. Que també. Només amb el que ens estalviarem de pagar als esbirros de l’operació Catalunya, els jubilats catalans, quan juguin al dòmino, entregaran maletins plens de bitllets.