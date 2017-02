Empreses dinàmiques que cal que guanyin en dimensió

Catalunya va recuperar el 2016 el liderat espanyol en la creació d’empreses, un liderat que des del 2007 li havia pres Madrid, segons les dades de l’INE fetes públiques ahir. Concretament, l’any passat es van crear a Catalunya 21.781 societats mercantils, de les quals 93 van ser societats anònimes. En el mateix període, a la Comunitat de Madrid se’n van crear 19.946. No és una informació que surti de la Generalitat ni de cap institució catalana, pública o privada. És el mateix Estat que abona el discurs de la por i el catastrofisme econòmic sobre els efectes del procés sobiranista el que ara veu desmentit els seus pronòstics amb les xifres oficials. Es pot estar a favor o en contra de la independència de Catalunya, però és difícilment argumentable que la reivindicació catalana d’un referèndum estigui afectant el comportament de l’economia. Ahir mateix es va anunciar que la firma japonesa Uniqlo obrirà a la tardor la seva primera botiga a Espanya, i ho farà al passeig de Gràcia barceloní. Tot i així, aquest és el discurs que arriba sovint de Madrid.

Fa només unes setmanes, el president del Círculo de Empresarios de Madrid, Javier Vega de Seoane, va declarar que les empreses fugien de Catalunya “com de la pesta” a causa de la inseguretat jurídica que, al seu parer, provocaven els seus líders polítics. I feia referència a una suposada fuga d’empreses que no resisteix el més mínim contrast amb la realitat. A Catalunya el ritme de creació d’empreses, amb un creixement del 15,3%, dobla ara mateix el del conjunt de l’Estat, que és del 6,8%, i supera de molt el de territoris on no hi ha cap procés en marxa.

Ara bé, és veritat que Catalunya continua tenint un problema amb la mida de les seves empreses. Mentre que a Madrid el capital mitjà de les societats que es creen és de 95.100 euros, aquí és només de 43.600. Aquesta dada indica que Catalunya continua sent el paradís de la pime, cosa que mostra per una banda un fort impuls emprenedor, però d’una altra evidencia la falta de musculatura del teixit empresarial català. El Govern hauria de propiciar les sinergies i animar a la creació de grans grups empresarials que puguin ser competitius a nivell global. Per la seva part els empresaris haurien de perdre la por a sumar esforços per aconseguir una porció més gran d’un mercat cada cop més global.