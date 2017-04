Espanya, la Gran Bretanya i l’orgull per Gibraltar

QUAN PENSAVES que la política europea ja no podia caure més avall, surt un lord britànic i demana a la premier May que prepari una guerra per defensar Gibraltar igual que va fer Thatcher a les Malvines. I ja se sap, així que els britànics afinen la gaita, a Madrid aquarteren la cabra. Una cosa són les raons d’estat i una altra és que a dos estats pertanyents a l’exclusiu club de les democràcies europees, amb uns problemes a casa i al món que no se’ls acaben, els agafi un atac imperial i parlin del Penyal com si l’Armada Invencible hagués estat entrellucada a Plymouth. Gran educació per la pau per als seus ciutadans. Això sense comptar que el futur de Gibraltar només l’haurien de decidir els gibraltarenys. I, per ara, està bastant clar que volen continuar sent britànics.