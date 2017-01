Estats Units, davant quatre anys de protestes

LA REACCIÓ dels nord-americans que dissabte a la nit van anar als aeroports a cridar “Deixeu-los entrar!” va ser formidable. La dignitat en acció davant els abusos del poder és una força del bé que s’encomana. L’ordre de Donald Trump és cruel i explota la por, que és la seva arma favorita. És arbitrària: des del 1975, ni un sol nord-americà ha mort al seu país víctima d’un atac terrorista comès per algú procedent de l’Iraq, l’Iran, el Sudan, Síria, el Iemen, Líbia o Somàlia, els set països proscrits. En canvi, els Emirats Àrabs, l’Aràbia Saudita i Egipte han quedat fora de la llista. Per què? Lliçó del cas: per no haver de protestar ara, hauria sigut millor votar abans. I per al Partit Demòcrata, cal presentar-se amb un candidat de canvi real creïble en la vida de la gent, no amb una amiga de les elits.