La nostra ciutat i els nostres valors

Hores d’angoixa a Barcelona, de desconcert, de desolació. En un dia de sol esplèndid, de calor d’agost, la ciutat va ser víctima dels bàrbars. La Rambla era plena de turistes, de veïns, de persones que comparteixen una manera de viure i els valors d’una ciutat oberta, inclusiva, acollidora. El nostre paisatge més comú va ser víctima del terror, se’n van apoderar els crits i el dolor dels ferits, l’últim sospir dels que han mort, el dolor de tots. L’atemptat va anar seguit d’aquell silenci dens de després de les tragèdies. Després de Madrid, de Londres, de París, de Berlín, de Niça, de Brussel·les, d’Estocolm, de tantes ciutats abans atacades, avui som nosaltres els que estem de dol. Però no estem sols. Els fanàtics ataquen els nostres valors, la nostra manera de viure, la democràcia, la diferència, la diversitat, el respecte i l’acolliment de l’altre, els drets de les dones, l’alegria. Ataquen, en definitiva, la nostra llibertat. Barcelona ha viscut situacions molt dramàtiques al llarg de la seva història, i aquest cop costarà també de superar. Qui no va reaccionar ahir assegurant-se que els qui estima estaven segurs? Però contra la por actuarem amb coratge reconstruint la vida. L’hi devem com a homenatge als que ahir van perdre la seva a mans d’uns quants fanàtics de la mort. Pobres existències les que creuen que la mort, l’obscuritat, el fanatisme, poden justificar que el cos d’una nena que passejava quedi estès al mig del carrer. Maleïts sigueu. El vostre déu s’avergonyeix de vosaltres.