Estibadors i taxistes o la lluita desesperada contra la liberalització

La sessió d’ahir al Congrés de Diputats serà recordada perquè és la segona vegada a la història que es produeix el bloqueig d’un decret llei a la cambra, un fet que no es produïa des del 1979, a banda d’un error tècnic el 2006. Tot i que és molt rellevant que ahir es va posar en evidència al Congrés la fragilitat del govern de Rajoy i la poca estabilitat parlamentària de què gaudeix després de gairebé cinc anys de majoria absoluta, no es pot obviar que es va tombar un decret aprovat per l’executiu del PP el 24 de febrer per liberalitzar el sector de l’estiba.

A Espanya hi ha 6.127 estibadors, són els professionals que s’encarreguen de la càrrega i la descàrrega de les mercaderies dels vaixells als ports. S’organitzen en societats anònimes de gestió que han de ser contractades prioritàriament per les empreses que volen operar als ports i, a més, han de participar en el seu capital. El govern espanyol ha de complir una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 2014 en la qual es considera monopolística la peculiar organització d’aquest sector, i l’incompliment suposa dues multes milionàries. Una liberalització de l’estiba suposaria l’entrada de més empreses i, per tant, una rebaixa de les taxes que es cobren a les navilieres als ports de l’Estat, cosa que els faria més competitius. El mateix monopoli de l’estiba dona molta força als treballadors, que sovint fan pressió amb amenaces de vagues que es calcula que tenen un impacte de 50 milions diaris.

Mentre ahir a Madrid el Congrés tombava el decret de l’estiba, a Barcelona durant dotze hores no es va poder agafar cap taxi. El sector va fer una vaga per la possible arribada de 3.000 llicències VTC (les llicències de lloguer de vehicles de transport amb conductor); precisament, les que han de fer servir aplicacions com Uber o Cabify per operar dins de la legalitat espanyola. En comptes de tenir por de l’arribada de noves llicències, el sector hauria de treure rèdit del seu valor afegit i s’hauria de preocupar d’oferir un bon servei als ciutadans. Per exemple, fins aquest 2017 no ha estat obligatori que tots els taxis portessin datàfon per facilitar el pagament amb targeta. Desenvolupar aplicacions que permetin demanar o compartir un taxi sense llargues esperes és una altra de les assignatures pendents, sobretot si volen captar els millenials, els futurs clients.