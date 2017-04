Europa, pendent del resultat de les eleccions presidencials franceses

“El mal francès és el mal europeu i no es resoldrà per separat”. Així s’expressa el filòsof Josep Ramoneda en l’article que obre el dossier dedicat a les eleccions presidencials franceses, a vuit dies de la primera volta. La puixança de l’extrema dreta de Marine Le Pen, i els precedents del Brexit i la victòria de Trump als Estats Units, fan que aquestes eleccions es visquin amb ansietat, no només a França sinó a tot Europa. Una victòria de Le Pen tindria efectes devastadors per al projecte europeu i amenaçaria el paper que tradicionalment ha jugat França al continent. Tots els sondejos donen per fet que Marine Le Pen, molt més calculadora i astuta que el seu pare, el volcànic Jean Marie, té assegurat passar a la segona volta, amb una intenció de vot que voreja el 25%. Per tant, tot el debat polític se centra en una pregunta: quin és el candidat ideal per frenar l’extrema dreta xenòfoba i nacionalista a la segona volta? Al principi semblava que l’home era François Fillon, representant de la dreta més clàssica, impregnada de catolicisme, però l’escàndol del sou encobert a la seva dona li ha restat opcions. Després va emergir la figura d’Emmanuel Macron, un candidat liberal, exministre d’Hollande, que es presenta sense el paraigua de cap partit clàssic, cosa que li dona un cert aire outsider. I els últims dies ha irromput amb força la candidatura de Jean-Luc Mélenchon, històric de l’extrema esquerra anticapitalista i antieuro de verb afilat. A qui ningú dona opcions és al candidat socialista, Benoît Hamon, que paga el desgast de la figura de François Hollande.

Sigui qui sigui el que passi a la segona volta, estarem davant d’una situació similar a la del duel del 2002 entre Jacques Chirac i Jean Marie Le Pen. En aquella ocasió, però, tot el republicanisme, de l’esquerra a la dreta, va fer pinya amb Chirac, mentre que ara hi ha el perill que una part de l’electorat conservador s’arrengleri amb Le Pen, de la mateixa manera que els republicans moderats van votar Trump i no Clinton.

La primera victòria del Front Nacional és haver condicionat la campanya i fins i tot el vot individual. Però encara seria més preocupant que acabés imposant la seva agenda. Europa necessita una França oberta i disposada a liderar Europa de la mà d’Alemanya, i no una França tancada en ella mateixa i hostil a l’estranger.