Expulsats de Barcelona

LA SOCIÒLOGA SASKIA SASSEN sosté que el fenomen que defineix els nostres temps és el de les expulsions. Les guerres expulsen ciutadans dels seus països; el diner expulsa agricultors de les seves terres per explotar-les; la misèria expulsa un munt de persones, que han de buscar desesperadament un lloc on viure; els bancs expulsen de casa seva els que no poden pagar la hipoteca, cada cop hi ha més gent que no és on vol. I és ple de migracions forçades.

El demògraf Andreu Domingo m’alertava en una entrevista de fa dos anys sobre les expulsions de persones del seu barri: “Certes parts de la ciutat estan entrant en un mercat global i la població local fa nosa. La lògica del mercat els expulsa del seu propi territori”. És un dels problemes més greus de la capital catalana ara mateix. Especuladors immobiliaris compren edificis sencers i apugen els lloguers desproporcionadament. Començo a conèixer casos de persones de classe mitjana que han de deixar el barri.

Una ciutat és bonica pels seus monuments, però la fa sobretot la seva gent. Qui aguanta la identitat i seguretat d’una ciutat és qui se la sent seva, hi fa créixer els nens, qui se l’estima com a casa, i no qui la veu com un negoci global.

Em preocupa el fenomen, la transformació dels barris que expulsa la seva gent, l’empobriment de la classe mitjana a la ciutat. I em preocupa encara més que no ens preocupi. En reportatges sobre el tema veig molts comentaris comprensius amb aquesta tendència del mercat, que venen a dir que si no poden pagar aquell pis i algú altre pot, que se’n vagin a un altre barri i avall. No entenc aquesta defensa d’una il·lògica del mercat tan salvatge que fa, per exemple, que un dels causants de la crisi, com Goldman Sachs, sigui un dels principals inversors i especuladors en edificis barcelonins. D’aquí uns anys ens penedirem molt d’haver permès que passés això.