Extracurriculars

De la mà de Human Age Institute, un servidor i altres experts en gestió empresarial estem organitzant des de fa tres anys trobades en universitats per explicar als estudiants com enfocar el seu futur laboral i presentar-se a una oferta de feina.

Milers d’universitaris han assistit a aquestes trobades, i ja n’hem fet unes quantes. Sempre convidem les empreses a participar de la taula rodona. Demanem als directius i responsables de recursos humans, la gent que contracta, que recluta persones, que gestiona el talent, que expliquin als universitaris com decideixen a qui entrevistar, com descarten, què valoren en els candidats.

Els universitaris sempre pregunten: com ens diferenciem?, com podem captar l’atenció d’una persona que ha de decidir entre centenars i sovint milers de currículums?

El temps que es dedica a desestimar o acceptar un currículum és inferior a deu segons, reconeixen els que fan aquests filtratges. En deu segons un full ha de poder capturar l’atenció de qui fa els processos de selecció. La resposta: la manera de diferenciar-se és per les altres coses que un jove ha fet a més d’estudiar. Si ha fet de monitor, ha donat classes particulars, si toca un instrument musical, si fa voluntariat, si ha guanyat campionats d’un esport, si ha viscut o estudiat a l’estranger...

Els joves es queden bocabadats perquè el que més ha costat, treure’s el grau i el màster, sembla que no tingui importància. Esclar que suma. És el mínim. Si l’empresa busca enginyers, si no tens el títol quedes descartat. Però, superat aquest punt, la totalitat de currículums són iguals. Entre cent llicenciats enginyers o economistes o periodistes, el que diferencia és l’activitat extracurricular. És el que et pot fer diferent. El que pot cridar l’atenció. Aquest 1% d’esforç es converteix en el factor clau perquè et truquin a la fase de l’entrevista personal. L’altre 99% és “només” per ser-hi, per tenir l’oportunitat.

Sona injust. Sona absurd. Sona estrany. Però és la vida. En el petit detall hi ha la gran diferència.