Fernández Ordóñez, l’home que hauria permès l’estafa de Bankia

L’autocrítica està sobrevalorada”. Aquesta va ser una de les respostes de l’exgovernador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), en una entrevista publicada per l’ARA ara fa un any en què es va mostrar esquiu i altiu a parts iguals sobre la seva responsabilitat en la crisi financera. Recordem que el Banc d’Espanya és l’encarregat de vetllar pel bon funcionament del sistema bancari i, sobretot, de protegir els interessos de l’economia en general i dels ciutadans en particular. Ahir l’Audiència Nacional va fer rectificar el jutge Fernando Andreu i el va obligar a citar-lo com a imputat pel cas de la sortida a borsa de Bankia, un dels grans escàndols financers de la història d’Espanya i que ha costat un bon pessic a les arques de l’Estat. La imputació està plenament justificada des del moment en què es van conèixer els correus electrònics del cap dels inspectors del Banc d’Espanya en què advertia als seus superiors que la sortida a borsa de Bankia seria un desastre i acabaria amb una nacionalització, és a dir, ho acabaríem pagant tots els contribuents. MAFO va ignorar els informes i la resta de la història és coneguda: un forat de més de 23.000 milions i milers de petits accionistes atrapats en el que es pot considerar una estafa que va comptar amb la connivència de les principals institucions de l’Estat: el govern del PP (Bankia estava presidida per Rodrigo Rato), el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, l’expresident de la qual, Julio Segura, també ha estat citat a declarar com a investigat.

La decisió de l’Audiència Nacional va provocar ahir la dimissió immediata dels tres alts càrrecs del Banc d’Espanya que han estat també citats a declarar perquè el procés judicial “no afecti el desenvolupament de les seves funcions de supervisió”. A poc a poc, doncs, la justícia va reconstruint el trencaclosques que va explica la caiguda de Bankia, i que implica partits, bàsicament el PP -que controlava l’entitat-, i institucions de l’Estat que sobre el paper han de ser independents. Si s’acaba provant que Fernández Ordóñez i Segura van cometre un delicte caldria repensar tot el sistema institucional espanyol, contaminat pels vincles entre política i economia i la poca professionalitat de persones que han ocupat càrrecs molt sensibles sense pensar en els ciutadans.