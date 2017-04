[...]

Avui és la Fira del Ram. Fa dotze segles que Vic té mercat setmanal i aquest d’avui és el més gran de l’any, és el més gros que es fa a Catalunya. Envolta la ciutat un triple cercle de carros i camions. El bestiar posa a la vila un collar vivent colorit, remorós. Avui a Vic hi ha més llonganisses que ciris i més porcs que capellans. Baixem al carrer travessat de colles i vibrant de rialles. El sol bat damunt el gran campament de veles i s’alça una bonior sorda d’aquell formigueig humà. Dessota les voltes, amb palla fins als turmells, la gent se us emporta entre una festa major de senalles, forques, esclops i bots, i un bellugueig de coloms, conills i pollastres. Tot és un escataineig, un esclafall, un cloqueig. [...] Abans de tombar, veig que d’entre els barrots d’una gàbia surt el cap d’un conill orelladret que mira de perfil i fa anar el morret amb petulància. Entrem al carrer de Sant Cristòfol, que baixa ple cap a la Rambla. És estret. La gent frega les parets. De les botigues pengen eines de tall molt esmolades. [...] El migdia és l’hora forta. La gent s’ha encabit per hotels, fondes, hostals, bars, cafès, camions, autos, carros; s’ha assegut per bancs i voreres, i tothom menja, tothom beu copiosament. Hi ha colles que van errants, de fonda en fonda, la cara roja, el mocador a la mà. Tot és ple. Ni al Colom, ni al Ristol, ni a Can Sallent ni a Can Creus... Nosaltres ens fiquem a Ca l’U. A les taules immenses, la gent seu premuda. Els passadissos són plens de persones que esperen que s’alci algú. És la una. Van cap a set-cents coberts servits. Davant meu, una renglera de pagesos aguanten una cuixa de pollastre amb les dues mans i hi claven les dents com si donessin un concert d’“harmònica”. [...] Al vespre, quan ja heu pres cafè al Nou, rom al Michel, anís a l’Esport, conyac a La Constància, quan ja heu escapat a la voracitat dels corredors que salten com llagostes de taula en taula; quan, mossegant el caliquenyo, ja heu reposat la mirada en la grandària de la plaça del Mercadal i heu anat a veure la gent com es premsa en els autos, el millor que podeu fer és deixar que Vic compti el calaix i anar a rodar una estona pels carrers estrets que envolten la Seu, bo i esperant que caigui la tarda. [...]