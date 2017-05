França tria entre encapçalar el projecte europeu o enterrar-lo

Com ja va passar el 2002 en el duel entre Jacques Chirac i Jean-Marie Le Pen, les presidencials franceses de demà no són unes eleccions més. En aquest cas és la filla del patriarca de l’extrema dreta, Marine Le Pen, la que aspira al càrrec de presidenta de la República liderant la mateixa força, el Front Nacional, però amb un discurs intencionadament llimat de les arestes (antisemites i negacionistes, per exemple) de què feia gala el seu pare.

Però l’operació maquillatge de Le Pen és només això. El Front Nacional promet la fal·làcia del retorn a una França idíl·lica però inexistent, on tothom treballava i tothom tenia una sola identitat, religió i color de pell. Milers de votants de classe treballadora que eren la base electoral del Partit Comunista s’han deixat atreure per aquesta fantasia en comprovar que no s’han complert les promeses de creixement econòmic de la globalització, ans al contrari: s’han empobrit i els seus fills tenen pitjors expectatives encara. I la recepta de Le Pen passa per convertir els immigrants i les elits europees en els culpables de la decadència francesa.

Però què significaria realment una victòria de Le Pen? D’entrada feriria de mort el projecte europeu, que perdria una de les seves dues potes principals. Després alteraria greument els equilibris diplomàtics internacionals, ja que Le Pen és partidària d’una entesa amb la Rússia de Putin i d’aparcar qualsevol defensa dels drets humans. A més, convertiria la mateixa França en un polvorí social, amb un greu risc de fractura com la que estem veient als Estats Units de Trump o la Turquia d’Erdogan.

Davant d’això, la candidatura d’Emmanuel Macron pot despertar més o menys entusiasme, però és cert que es tracta d’un europeista convençut i reformista, i d’algú que ha vist la necessitat de superar les velles estructures dels partits per fer política. La seva arribada a l’Elisi, prevista per totes les enquestes, es pot veure com una oportunitat (pot ser l’última?) per salvar la Unió Europea. Els francesos votaran demà si volen encapçalar el projecte europeu o el volen enterrar, si volen mantenir els valors il·lustrats de la República o es deixen seduir pels cants de sirena de l’autoritarisme, el nacionalisme excloent, la islamofòbia i el tancament de fronteres. En definitiva, França es debat entre reafirmar-se o trair-se a ella mateixa.