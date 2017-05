Franco, La Sexta i rock’n’roll

Divendres a la nit al programa de reportatges La Sexta columna abordaven la història del Valle de los Caídos amb motiu de la votació al Congrés per exhumar Franco. Si bé a Catalunya aquest fet i els reportatges sobre la memòria històrica són habituals, a la resta d’Espanya el programa era oportú i aportava contingut revelador i interessant per a l’audiència.

El reportatge de La Sexta explicava amb claredat el conflicte, tant a nivell polític com de greuge sobre les víctimes. Entrevistava també el net del dictador i un responsable de la Fundación Francisco Franco, que apareixia fent les declaracions al costat de la bandera espanyola amb el pollastre i un enorme quadre de Franco.

La Sexta columna es titulava, per cert, Franco: a tumba abierta, que ja denota una voluntat d’impacte. Com és habitual en el programa la veu en off era insuportable: impostada, d’entonació artificial i sensacionalista, fins al punt que la cantarella amb sobredosi d’intensitat et martellejava el cap. A això s’hi ha d’afegir l’habitual selecció musical de fons, excessiva, contundent i molesta. Però, en aquest cas concret, era delirant. Rock’n’roll, pop, folk, indie pop... no lligaven mai amb el clima del reportatge. Però és que la tria de temes tenia un significat implícit relacionat amb el contingut en funció de les paraules clau que hi ha en el títol de les cançons. Per exemple, per presentar el conflicte del monument funerari del Valle de los Caídos sonava un tema de música electrònica titulat The monument. Per parlar dels passadissos subterranis on hi ha les restes dels morts sonava The cave,de Mumford and Sons. A mesura que avançava el relat, la selecció era més fascinant. Quan parlaven de remoure sepultures sonava I feel the earth move under my feet, de Carole King. Quan concretaven la quantitat de cadàvers transportats al monument franquista sonava Dead inside, de Muse. Hi ha una escena en què un enterramorts entra en un cementiri on treballava per explicar com li van fer canviar de lloc els morts. I què sonava? Doncs el tema Do I move you?, de Nina Simone. No cal dir que el rotllo del blues sensual de Simone per il·lustrar com un avi entra en un cementiri era una mica estrany. Una dona relatava com es van emportar les despulles del seu pare de la fossa comuna. La música? Time to move on, de Tom Petty. I, per acabar-ho de rematar, quan a la conclusió reivindiquen exhumar Franco del Valle de los Caídos sona Move!, de Saint Motel. Bravo per al muntador musical del reportatge i el sistema de recerca per paraules de la base de dades. Que la banda sonora no sigui per criteri de sensibilitat i clima narratiu sinó per paraules clau del títol és un dels nyaps de l’audiovisual que impera a la tele. Friso per veure un reportatge de La Sexta columna dedicat a les colonoscòpies.