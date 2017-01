¿Frívol o irresponsable?

El nivell de frivolitat o d’irresponsabilitat de Santi Vidal ha quedat de manifest aquest dijous, i ha deixat Esquerra Republicana i el Govern estupefactes. Les paraules del senador i exmagistrat en què afirma que el Govern té la informació fiscal de tots els catalans i anima la platea reconeixent que és il·legal, són un error majúscul. Si és cert que el Govern té aquestes dades, cosa que desmenteix Hisenda, seria il·legal i, per tant, políticament inconfessable. Si no és cert i Vidal pretenia fer-se l’important, malinterpretant o exagerant informació o parlant d’oïda, és una frivolitat indigna del procés en el qual està immersa la societat catalana.

Qui cregui que una afirmació com aquesta no tindrà repercussions sobre els que estan delerosos de retratar la situació com una alienació col·lectiva en mans d’uns il·luminats, s’equivoca. Vidal ha disparat un tret al peu del Govern i el procés.

La política, com sap molt bé l’exmagistrat, té conseqüències serioses sobre la vida dels ciutadans, que es mereixen respecte i transparència. Donar informació d’amagatotis o fer-se l’informat per mantenir l’opinió pública motivada, és poc seriós. Hisenda va desmentir ahir les paraules de Vidal i ell es va ratificar. La munició que ha donat a l’oposició parlamentària i al govern de Madrid és un servei inestimable contra la imatge i la solvència del Govern. En comptes de fer veure que la independència és màgia, el respecte als ciutadans passa per un debat seriós, detallat i respectuós.