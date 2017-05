S’han acomplert els quaranta anys de la destrucció de Gernika per un atac inhumà de la Legió Còndor contra la històrica vila foral. [...] Durant l’avanç franquista cap a Bilbao, i quan el front de batalla era encara a força quilòmetres de distància, Gernika, l’aglomeració urbana de dos o tres mil habitants, sense fortificacions i gairebé sense guarnició, amb unes petites indústries locals -algunes de fabricació d’armes curtes-, fou atacada per l’aire per unes esquadrilles de l’aviació alemanya que lluitaven a les ordres del comandament nacional. L’agressió aèria no fou solament una “passada” episòdica de bombardeig que formés part del context d’una batalla que es disputés a terra. Fou un acte de terror deliberat que durà hores en el qual van prendre part avions que s’anaven rellevant quan se’ls acabaven les municions; que bombardejaven els edificis civils, les cases de veïns, el nucli urbà de ple; que tot seguit anaren abocant damunt les runes fumejants milions de bombes incendiàries per tal que el foc anihilés allò que restava de la matança i, que finalment, metrallaren a cor què vols els milers d’habitants i de passavolants que, essent dia de fira i de mercat comarcal, havien anat a la vila des de vint-i-tantes “anteiglesias”, llogarrets i caserius que envoltaven l’ampla vall de la qual Gernika és el centre natural. Era, doncs, un acte de salvatgeria premeditada que no tenia res a veure amb la tàctica guerrera. Era una acció de genocidi polític contra una ciutat que representava simbòlicament la vella tradició foral i autonomista dels bascs dins el marc de l’Espanya antiga. [...] Però la gravetat del crim no s’aturà en el fet mateix. Perquè van inventar al voltant de l’horrible episodi una immensa mentida històrica. [...] Amb la insolència habitual en les dictadures de qualsevol signe, “Gernika no havia estat bombardejada, sinó destruïda pels seus propis habitants rojo-separatistas per donar després la culpa dels fets al bàndol nacional”. En aquesta descarada i ridícula versió van intervenir els serveis de propaganda franquista, [...] El responsable directe “d’allò” de Gernika fou Francisco Franco. [...] L’odi de Franco als bascos és un dels factors menys coneguts i més importants de la gènesi de la greu situació en què s’ha arribat en aqueixa decisiva part d’Espanya. I els catalans, de tot això, també en sabem alguna cosa. [...].