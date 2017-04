Goethe i Catalunya

Imagineu-vos Goethe en la seva cambra de treball a Weimar. [...] Sobre la taula té, ara, les dades que necessita per a una “Història de les Arts a tots els Països”, [...] I avui ha rebut lletra del seu amic Guillem de Humboldt, que, de viatge per Espanya, ha d’enviar-li dades d’aquell país suggestiu i ignorat. Humboldt arriba a Barcelona pel març de l’any 1800. Ha viatjat ja per tot Alemanya, Suïssa, França i Espanya. És un savi i un pensador. [...] Arriba a Barcelona, va a Montserrat i després escriu la seva impressió. És aquesta lletra que avui llegeix Goethe. [...] “Ja coneixeu -li diu Humboldt- els encisos de Catalunya, les seves muntanyes plenes de bosc, que alternen agradosament amb les seves valls tan fèrtils. Els conreus ben tinguts d’aquest país, la netedat, l’elegància i tot, de les poblacions i de les masies, que respiren de debò alegria i benestar”. [...] Humboldt, després d’aquestes consideracions generals, detalla el seu viatge. Arriba a Martorell. Parla, naturalment, del Pont del Diable, però li crida, sobretot, l’atenció, i ho fa remarcar a Goethe, que “les dones d’aquesta població i les jovenetes treballen assegudes a les portes de les cases, en ple carrer, fent puntes al coixí”. [...] I arriba a Montserrat, on passa tres dies. Són tres dies d’exaltació. [...] Va corrent les ermites. Veu el mar de núvols, espès, sota seu. Està fondament impressionat. “Considero aquest lloc com el retir més silenciós, més allunyat del món, on el desig de viure per a si mateix i per a la natura, desig que sent tothom, és perfectament satisfet.” També Goethe ha quedat impressionat per aquesta lletra. [...] I Montserrat esdevé als seus ulls un símbol de recolliment, de pau interior, i el nom de la nostra muntanya comença d’aparèixer en la seva obra. [...] En Modern und Antik, en voler imaginar-se el Parnàs, es recorda de la nostra muntanya i diu que el Parnàs és “un Montserrat que permet moltes colònies diferents en moltes menes d’alçàries”; [...] Quan li demanen on cal situar el paisatge estrany que descriu al seu Geheimnisse diu: “Que el lector s’imagini ésser transportat a una mena de Montserrat ideal.” I cap a la fi de la seva vida, quan el geni, encara en ple vigor intel·lectual, a 80 anys, escriu la darrera escena de Faust, li retorna la visió fantàstica de la nostra muntanya: “Espadats... anacoretes... cor d’àngels...” En què pensava Goethe? -s’ha demanat insistentment la crítica. I Schröer, Farinelli, Lichtenberger. Un alemany, un francès, i un italià, han contestat: -En Montserrat!