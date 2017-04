Guanya el vot anti Le Pen, Macron s’encamina a la presidència

França va triar ahir frenar la ultradreta amb pell de xai de Marine Le Pen. La candidata del Front Nacional no va aconseguir fer realitat el primer lloc al qual aspirava en la primera volta de les presidencials, tot i que ahir es mostrés satisfeta amb el segon lloc. La seva ambició s’ha vist frenada, i per a la segona volta ho té molt difícil. Le Pen segueix fent por, els valors republicans dels quals s’ha intentat apropiar la candidata extremista no cauran a les seves mans per ser desvirtuats. Le Pen no ha fet el salt que volia, no ha trencat les fronteres del seu electorat, no ha aconseguit catalitzar el vot indignat i desencisat. Ha consolidat, això sí, un suport important que li permet disputar la segona volta i, per tant, seguir influint decisivament en la vida política francesa. Si d’alguna cosa es pot reclamar guanyadora és de marcar el debat i ocupar el centre de l’escena. El tots contra ella, malgrat que hagi funcionat, comporta el perill de consolidar-la com a alternativa. Atenció a les pròximes legislatives!

El guanyador és Emmanuel Macron, que ha passat del no res a ser vist com l’assegurança més clara per frenar Le Pen, i que a la segona volta es beneficiarà encara més d’aquest vot útil antiultradreta. De fet, ahir mateix les derrotades dreta tradicional (Fillon) i esquerra socialista (Hammon) ja van demanar el vot per a Macron amb l’objectiu de frenar l’extremisme populista. Macron, doncs, ho té tot de cara, però no té al darrere un partit sòlid: té un moviment que és una incògnita com també ho és el seu centrisme. Caldrà veure quin rumb pren.

Amb el duel Macron - Le Pen a la segona volta, França trenca amb el sistema de partits de la Cinquena República. Els socialistes han quedat pràcticament escombrats i la dreta republicana s’ha vist superada. Canvi d’època. Seria bo, però, que no fos un canvi lampedusià. Macron ho té tot per demostrar. I si el resultat d’ahir és, malgrat el pas de Le Pen a la segona volta, una bona notícia per a França, sens dubte també ho és per a Europa. Un resultat més favorable al Front Nacional hauria obert una greu crisi al país veí i hauria donat ales a l’antieuropeisme. Després del Brexit, la UE necessita tanta audàcia com solidesa per renovar-se, i el seu futur passa, novament, per l’eix franco-alemany.