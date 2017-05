Ha nacido una ilusión

[...]

La profecía de De Gasperi, el buen hombre católico que levantó a Italia de la postración en que la había dejado sumida la perversa labor de la guerra, está en marcha. “Llegará un día -dijo De Gasperi poco antes de cerrar para siempre los ojos- en que sean borradas las fronteras de Europa para transformarla en una sola comunidad, donde no sólo las personas y las cosas sino la mano de obra circulen libremente.” El mercado común, en cuyo tratado los seis representantes de los seis países de la llamada pequeña Europa han estampado sus firmas esta tarde, prevé para dentro de doce años, extendibles, si surgieran dificultades insuperables, a quince, la abolición de los obstáculos en el intercambio de las mercancías, pero para mucho antes ya la desaparición de los obstáculos en el intercambio de mano de obra. […] Yendo a depositar una corona en la tumba de De Gasperi, […] el canciller Adenauer […] ha señalado la verdadera paternidad de la reconci-liación de Europa fijándola en su contorno histórico. El hecho de que el mercado común sea la obra de políticos modestos, prácticos, antiemo-cionales, es quizá aquello que le reviste de mayor solidez y consistencia. Lejos de la nueva idea las oriflamas, la retórica de la exaltación y el flamear de banderas, el mercado común nació hoy como se había venido avisando al mundo desde hace unos cuantos meses. En una atmósfera sencilla, sosegada y amistosa que no lograron perturbar los policromos cartelones que desde las sonrosadas paredes de Roma gritaban la alegría de las juventudes italianas ni la vacación que a los estudiantes de todo el país dio el ministro de Instrucción o la asamblea celebrada por las mocedades cristianas esta noche para saludar la aparición de la nueva Europa. […] Todos los oradores tocaron tres temas. En el primero insistieron en la idea de que el mercado común, lo mismo que el Euratom, no constituyen un círculo cerrado, sino que están abiertos a todos los países europeos sin excepción. En el segundo, que las dificultades que habrá de lidiar todavía el mercado común no consisten tanto en aquellas que le presente el porvenir como en la lucha contra los anacronismos del pasado. La tercera, que el mercado común no representa peligro ni amenaza alguna para nadie ni viene contra país o bloque alguno. […]