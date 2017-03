La cosa no té evidentment res de sensacional. Ja a principis del segle XX hom va descobrir clarament la relativitat del curs dels fenòmens. [...] Suposem una estrella la distància de la qual a la terra sigui tal que la llum tardi mil anys en arribar-nos.[...] Imaginem un aeroplà la velocitat del qual sigui tan superior a la de la llum que cobreixi el viatge de la terra a l’estrella; hom veurà, per tant, el que passava a la terra 999 anys abans del moment de partida. [....] Contar els incidents i el curs del viatge que tingué lloc cap a l’any 3000, en el qual prengueren part Mr. G. Brown, Sc.D., F.S.S. i F.R.S., l’il·lustre economista, Herr Geheimrat Dr. Braun, professor de Filosofia a la universitat de Donaueschingen -en aquella època, tots els pobles alemanys de més de 1.000 habitants tenien almenys una universitat-, Herr Oberregierungsrat Professor Mendelshon, catedràtic de Biologia, i M.P. Mendel, l’il·lustre especialista en Sociologia de l’Institut de França, contar el viatge, dic, seria obra d’algun temperament de novel·lista. Ací no ens interessa res més sinó els resultats. Els quatre il·lustres professors tingueren una experiència que mai no havia tingut ningú. Referen la història a l’inrevés. Això els portà algunes idees verament curioses que exposaren en diversos reports a les respectives associacions científiques. Fins aleshores hom havia viscut la història en un sol sentit. Des d’aquell moment, quatre homes eminents la resseguiren en sentit contrari. I passà el que fatalment havia de passar. La Humanitat que vivia al segle XX estava convençuda que el segle XX era un progrés respecte del XIX, per la simple raó que li venia al darrera. Però què hauria passat si hagués estat a l’inrevés, si el segle XX hagués estat als ulls d’algú anterior al segle XIX? No hi hauria hagut una tendència invencible a considerar que entre el segle XX i el segle XIX hi havia un progrés indubtable? En aquest cas es trobaren els professors. Llur obra promogué grans discussions. Ells, des de llur estrella, eren ciutadans d’una època reculada de la humanitat i havien viscut les èpoques que els vulgars humans en deien posteriors. [...] Pels quatre professors la gent de llur temps de la terra eren un pur record; per la gent de la terra de l’època en què els professors vivien era definitivament pretèrita. [...]