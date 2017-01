Homicidi de dos agents rurals: una excepcionalitat i prou?

L’homicidi de dos agents rurals al Segrià ha deixat consternat tothom que n’ha tingut notícia. Un control rutinari, una petició de documentació i dos trets mortals per resposta. Ni la fatalitat d’un accident ni una operació arriscada. Simplement una llicència caducada i una situació d’estrès que porta, incomprensiblement, a prémer el gallet dos cops. Vistos els fets és del tot pertinent qüestionar-se si la persona detinguda tenia capacitat per tenir una arma a les mans. I si és possible que tenint-ne la llicència caducada portés justament aquella arma a les mans. És, per tant, necessari obrir un debat sobre la gestió dels permisos d’armes.

Evidentment, no es tracta de la mateixa controvèrsia que es viu als Estats Units. A l’Estat no qualsevol persona es pot comprar una arma. No és un problema generalitzat sinó restringit. Cal obtenir una llicència, i és cert que el sistema de control funciona. Almenys així ho expliquen els caçadors que ha consultat aquest diari: quan una llicència caduca la Guàrdia Civil ho comunica al titular i no només l’insta a renovar-la, sinó que, si l’interessat no ho fa, el protocol preveu que els agents es desplacin fins al domicili i requisin l’arma. La casuística inclou, per exemple, requisar d’ofici una arma si el titular es divorcia i la parella presenta denúncia.

Així ho diu el protocol i així succeeix, insistim, segons ens explica el sector. El cas que ens ocupa el circumscriuen a una absoluta excepcionalitat. ¿Estem parlant, doncs, de la fatalitat que l’excepció va coincidir amb un individu prou inestable per disparar a dos agents rurals? No ja discutir-s’hi, no ja barallar-s’hi. Disparar-los. ¿És aquesta la versió que ha de tranquil·litzar un cos, sí, policial, però amb una tasca força diferent?

Això ens permet obrir un altre capítol del debat. Quina mena de prova o test s’ha de superar per obtenir i successivament renovar la llicència? El sector admet que no passa de dues preguntes i proves de vista, oïda, pulsacions i tensió. Com amb el carnet de conduir. Cap test psicològic. Cal suposar que els centres mèdics que s’hi dediquen no incompleixen la llei, però el fet és que la llei data del 1993, i potser quasi un quart de segle després fora bo revisar-la. Aquesta ha de ser la prioritat, perquè, sigui qui sigui que gestioni els permisos, si la normativa segueix tenint punts febles poc haurem avançat.