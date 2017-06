Esta hora de España a que aludo tiene un significado aparentemente restringido. No es la tuya, lector, ni la mía, ni la del miliciano que se bate en las cumbres, ni la de la mujer que se angustia en las colas, ni la del mar, ni la del aire, ni la del suelo, ni la de las estremecidas entrañas de España, y a todos nos roza o nos hiere su meridiano. Es la hora de todos convertida en poesía y pensamiento poético. Suenan sus campanadas en las páginas de una revista bellamente impresa, que ve la luz en Valencia, y son sus relojeros, pues que de poesía se trata, poetas. Lo carillones de esta Hora de España no tienen todos el mismo timbre limpio, ni la misma pureza de son, pero yo les escucho cuando me llegan al oído -ocurre este suceso una vez al mes desde hace cuatro- como un regalo. La voz de los poetas españoles me conforta y me transmite fe en los destinos de mi patria y de mi raza. […] Todos los poetas de España están con nosotros. Lo viejos maestros y los aprendices y los oficiales que siguen escuela y la crean. Arriba Juan Ramón y don Antonio Machado. […] Abajo, la generación adolescente, en trance de muda, innominada aún, pero acogida al rumbo que señalan los mayores, y en medio, los cabales. Si tomáis una antología de la poesía española contemporánea tendréis la lista completa. No hay ningún desertor. Al por tantas razones, primero, Federico García Lorca, nos lo arrebató una luna negra hambrienta de la luz que en él resplandecía. Tenemos tanto que llorar, que no hemos llorado aún el silencio de aquella criatura mágica. Tiempo vendrá, amigos… Después, Rafael Alberti, Moreno Villa, León Felipe, Domenchina, Aleixandre, Neruda, Fernando González, Emilio Prados, Altolaguirre, Miguel Hernández, Gil-Albert, Dámaso Alonso, Serrano Plaja, Cernuda, Dieste, Garfias. Y más y más y más. Y a lo lejos sombra crucificada en su propia cruz -¡pero la última lanzada se la dieron ellos!- de don Miguel de Unamuno. Y más cerca, en lo alto, la musa sarcástica -¡nuestra!, ¡nuestra!- de don Ramón del Valle-Inclán. Fuera de estos nombres, ¿qué queda de la poesía española? Menos que nada, valores negativos, chinchines de hojalata insoportables. […] Hora de España, revista de poesía que aparece mensualmente en Valencia, es una bella muestra parcial de que la luz está con nosotros.