Hotels més plens, més cars i sense els efectes de la moratòria

Segons un estudi de la consultora Magma HC, el preu dels hotels de Barcelona s’ha disparat més del 6% fins al març, amb la qual cosa la capital catalana ja té els establiments més cars de tot l’Estat, amb un preu mitjà per habitació de 125,75 euros. L’augment dels preus s’explica per l’increment de l’ocupació, que ha passat del 63,8% el primer trimestre del 2016 fins al 68% els tres primers mesos de 2017, considerats tradicionalment com a temporada baixa.

Durant els primers dies de l’any Barcelona acull esdeveniments tant importants com el Mobile World Congress, que enguany ha batut tots els rècords amb 108.000 visitants. Cada vegada més turistes de negocis allarguen l’estada amb uns dies d’oci.

El turisme és un sector molt important en l’economia de la ciutat, no en va en els últims cinc anys ha experimentat un creixement del 18,5% i representa el 13% del PIB de la capital. És evident que el turisme ha esmorteït el cop de la crisi a Barcelona, però cal estar atents perquè els monocultius són perillosos. És per això que cal que intervingui l’administració.

Una de les accions que ha dut a terme el govern municipal per posar-hi fre és una moratòria hotelera que encara no té efectes sobre el nombre d’habitacions, que continua creixent (de fet, un 1,4%). Els experts avisen que els efectes no es notaran fins a finals del 2018 o principis del 2019. Aleshores la pressió serà encara més alta, perquè la demanda seguirà creixent i l’oferta -almenys al centre de la ciutat- estarà limitada. Ara, encara sense els efectes de la moratòria, l’ocupació no ha parat de créixer per la forta demanda. La situació fa que proliferin allotjaments alternatius, legals però també il·legals, amb els conseqüents problemes socials que això comporta. És un toc d’alerta, perquè quan la moratòria es noti el fenomen s’intensificarà.

Una bona manera de frenar les externalitats negatives de certes activitats és a través d’eines fiscals com ara els impostos. Així, la mal anomenada taxa turística (és en realitat un impost), podria ajudar a millorar la qualitat del turisme que rebem i la gestió que se’n fa. L’Ajuntament té capacitat legal per crear un recàrrec municipal sobre la taxa turística, que pot ajudar a combatre el creixement incontrolat del turisme i oferir més recursos per gestionar-lo millor. Caldrà una suma de solucions.