¿És 'House of cards' la millor sèrie eròtica de la televisió?

'House of cards' quedarà com una de les millors sèries polítiques de la història. Però això eclipsarà un altre dels seus mèrits, no pas menor: és una de les ficcions que millor parla del sexe, explorant territoris poc transitats a la televisió. De fet, la política és només l’ escenari de la sèrie: el tema és el poder. O sigui, el desig.

L’assalt de Frank Underwood a la Casa Blanca és una demostració de poder, però també ho és aquella escena, de la primera temporada, en què li demana a la periodista amb qui està a punt d’embolicar-se que es descalci. La manera com filmen el moment en què ella descavalca d’unes sabates amb taló -posant l’èmfasi en la pèrdua d’alçada immediata- resulta tan perversa com eròtica. És el primer acte de possessió/submissió d’una relació malaltissa que, si segueixen la sèrie, ja saben com acaba.

Pervers i eròtic és també el moment en què la periodista se salta el protocol-del-bon-adúlter i es presenta a casa de la glacial Claire, la dona d’Underwood interpretada per Robin Wright. La manera que té la periodista de moure’s per la casa -fent ostensible que està profanant el terreny que a ella, l’altra, li està vedat- conté una càrrega sexual més intensa que la gran majoria d’escenes de llit televisives.

El sexe com a instrument apareix també en escenes inquietants, com quan la Claire visita qui va ser el guardaespatlles del seu marit a l’hospital. L’home, que jeu postrat i terminal en un llit, li confessa que se l’estimava i que no suportava veure-la amb el seu marit. Ella li fa entendre que el marit és l’únic que no l’avorreix. I, amb fredor clínica, fa lliscar les mans sota el llençol i comença a masturbar-lo. “És això el que volies?” Ell, al cap de pocs segons, li suplica que pari: les femelles alfa també existeixen però només mascles alfes les poden entomar. Houellebecq pur.

Tot això -i molt més- tan sols a la primera temporada. Escenes políticament incorrectes però que no han generat crítiques rellevants perquè el públic sap que parlen de coses tan incòmodes com reals. Ara, per abordar això sense sortir-ne escaldat -no miro a ningú- se n’ha de saber. Com ha fet Paul Verhoeven a Elle : la víctima d’una violació accedeix a repetir l’escena amb el seu agressor i això no ha impedit que encapçali la llista dels millors films de l’any en molts mitjans, inclòs l’ARA. També The affair entrava en terreny pantanós quan, en una conversa sobre consentiment sexual, una professora de literatura -interpretada per l’adorable Irène Jacob- deia que “el que està articulat és enemic del que és eròtic” i recordava: “¿No és l’objectiu del sexe que no sàpigues el que el teu amant farà tot seguit, que et lliuris a una experiència sensorial que no has planificat i no pots controlar?”

Al marge de què pensem de cada afer, s’agraeix que ens qüestionin certeses i ens tractin com a éssers intel·ligents. Per un 2017 ple de sèries valentes.