Independentista Rajoy

En política les coses són el que són i el context en què passen. L’anunci, dimecres, del govern de Rajoy que adoptarà les mesures coercitives necessàries per impedir el referèndum; els escorcolls i detencions practicats per la Guàrdia Civil dijous a Barcelona en relació al 3% i la gestió municipal de Convergència a Barcelona, amb coneixement previ d’alguns mitjans de comunicació, i l’inici del procés judicial contra Artur Mas dilluns vinent, formen una seqüència susceptible de tot tipus d’especulacions.

Tanmateix, que els arbres no impedeixin veure el bosc. I que el valor superior del procés no serveixi per minimitzar comportaments inacceptables. O per alimentar fantasies absurdes com que una Catalunya independent seria més transparent i neta. Un canvi de fronteres no modifica comportaments ancorats en les estructures antropològiques, socials i polítiques. Com seria ingenu negar que, amb procés o sense, Convergència té acumulat un llarg historial de foscors que la seguirà perseguint en les seves mutacions per fugir del passat, en plena transformació del sistema de partits. El sobiranisme no ha de carregar amb els pecats d’alguns del seus actors, però tampoc pot servir per blanquejar-los.

Però, de tot plegat, el més curiós és fins a quin punt el govern del PP té inconscientment assumida la independència. Segueix sent rar que en cinc anys Rajoy hagi estat incapaç de fer una proposta política als catalans no independentistes. Té una explicació: Catalunya és per a ell territori apatxe. No s’hi entra, si de cas s’hi envia els jutges i la Guàrdia Civil. No se li ha acudit mai dirigir-se directament als ciutadans, només espera que Puigdemont es rendeixi. I si ningú l’hi retreu probablement és perquè per a molts espanyols els catalans són els “altres” del seu “nosaltres”. L’actitud de Rajoy només s’entén si en el fons creu que Catalunya ja és aliena a Espanya. Com si la independència mental fos un fet i només calgués impedir, per principis, que es formalitzés. Recordeu l’acte fallit de confiar a Margallo, ministre d’Exteriors, la qüestió catalana.