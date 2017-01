Internet ‘hackeja’ la nostra seguretat i la nostra democràcia

Internet és una eina fantàstica, un avenç inqüestionable. ¿Podríem viure avui sense la xarxa? Tot i que només fa un parell de dècades que en gaudim de manera massiva, costa d’imaginar un món sense la connectivitat actual. Però així com ningú no pot qüestionar el salt endavant que ha suposat per a tantes persones (en termes d’accés a informació i per tant de llibertat), també és una evidència que la xarxa s’ha convertit en un camp de mines. És una obvietat: qualsevol innovació tecnològica és susceptible de ser utilitzada per bé o per mal. Som les persones les que li conferim un caràcter positiu o negatiu. Sempre ha sigut així.

Avui expliquem al diari com Barcelona s’ha convertit un en un punt rellevant per a les xarxes europees d’estafes per internet. En concret, la Fiscalia fa constar que la meitat dels operatius policials internacionals de la demarcació barcelonina són per aquest tipus de delicte, que operen a través del control de correus electrònics o de clonació de targetes de crèdits. L’actuació d’aquestes xarxes es fa en l’anomenada deep web, la part d’internet que s’escapa dels sistemes de rastreig habituals. El nombre de delictes i investigacions policials per aquesta via estan creixent a un ritme molt accelerat. La seguretat del nostre diner i la nostra intimitat, doncs, ha de fer front a aquest nou enemic.

I si això passa en el terreny econòmic, en el polític també afrontem col·lectivament el perill dels ciberatacs, com estem veient aquests dies als EUA, amb l’escàndol per les acusacions dels serveis d’intel·ligència d’aquest país contra la Rússia de Putin per haver interferit en les eleccions nord-americanes per afavorir la victòria electoral de Donald Trump sobre Hillary Clinton. Ahir mateix Trump va respondre als gravíssims atacs qualificant-los de “caça de bruixes”. Però acabi com acabi aquest inquietant episodi, el cas és que el sistema democràtic del país més poderós del món està ara mateix sota sospita. I la xarxa se situa al cor mateix d’aquesta feblesa democràtica.

Internet ens dona la possibilitat de connectar-nos globalment i localment, de treballar i fer amistats en xarxa, ens dona el poder de la ubiquïtat, però alhora ens amenaça de hackejar la nostra seguretat i la nostra democràcia. No és cap broma. I no sembla que estiguem gens preparats.