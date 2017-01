Ja ho concretarem demà

EM FASCINA la capacitat que tenim per convertit en inútils eines que podrien ser ben útils. No se m’acut un invent més precís per concertar trobades que el WhatsApp, i el fem servir per tot el contrari, per no acabar de quedar mai. Com ho tens dimecres? En principi bé, però t’ho confirmo dimarts. I dimarts dius que probablement tens un forat a mig matí, que a les 9 ja diràs alguna cosa. I quedes (o prequedes) més o menys en una zona, i quan s’acosti l’hora ja et diré exactament on. I mitja hora abans un diu un “Ostres, al final no puc, busquem un altre dia”. I l’altre diu “OK, en parlem la setmana que ve per veure com tenim la següent”. No és casual l’índex altíssim d’anul·lacions: és el resultat lògic de la manca de compromís, d’aquest anar posposant la decisió definitiva a l’espera d’altres ofertes. És fruit d’una provisionalitat que ens sembla interessant, perquè tot sembla possible, però que acaba sent frustrant, perquè no hi ha decisions fermes, tot és volàtil. La possibilitat d’anul·lar o retardar és massa temptadora, i en el fons les agendes són líquides, estan obertes, no tenen cites sòlides, sempre ets a temps d’avisar.

Un dels motius pels quals no acabem de tancar les cites presencials, que és com en diem ara a veure’ns les cares, és que estem massa enfeinats al mateix WhatsApp en aquestes converses interminables, sincopades, prolongades de manera artificial, que serveixen per anar tenint missatges pendents de llegir i sentir-te acompanyat. Jo que intento tancar-les com en els temps de l’SMS, on hi havia més eficiència perquè cada missatge tenia un preu, m’adono de la capacitat d’alguns experts dilatadors per anar traient temes i subtemes i ignorar frases teves de comiat. Haurem d’actualitzar el cèlebre “La vida és allò que et passa mentre estàs ocupat fent plans”, de John Lennon, per un “La vida és allò que et passa mentre estàs mig quedant i mig desquedant amb amics i coneguts”.