Joguines i perfums

El primer any, l’Exposició de Joguines de Barcelona va ser una provatura; el segon any, un progrés; enguany, tercer any, és una esperança. Caldria recollir-la l’any vinent, aquesta esperança; emparar-la oficialment o semi-oficialment; ajudar-la a donar flor i fruit. Tot era per fer en el tal capítol. Nina de cartró, tornejada baldufa, soldats de plom: la indústria catalana no produïa gaire cosa més. La restant era tudesca [al·lusió al fabricant d’origen alemany Ernest Cahn, segons Josep Murgades]. Ara s’ha produït un canvi: imaginació poètica s’aplica a l’obra; iniciativa mercantil proveeix a l’organització d’ella. Un dia -esperem-ho- la joguina catalana serà un títol d’honor per a les nostres arts. Dues indústries em tenen robat el cor. Són les dues indústries essencialment estètiques, estructural l’una, impressionista, l’altra. Les dues indústries del pur luxe, situades en les extremitats més gentils del joc: la indústria de la joguina i la indústria del perfum. Indústries per a infants i per a dones. Indústries de poetes i que aquell al qual manca la qualitat de ser una mica poeta practicarà sempre malament. És dita famosa: “La hipocresia és l’homenatge que el vici ret a la virtut” [La Rochefoucauld, Maximes morales, 1665]. Diguem, aplicant la mateixa fórmula: La indústria del perfum i la indústria de la joguina són l’homenatge que el Treball ret al Joc.