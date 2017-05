Trencar el silenci del ‘bullying’

“Es fiquen amb tu per tot, per si ets gros, per si ets baix... Són gent que només volen fer mal als altres, i a sobre diuen que són bromes; però no tires per les escales un amic per fer-li una broma, són veritables crueltats, unes humiliacions que poden arribar a destrossar o a condicionar la vida d’una persona”; “Tot i que ha passat molt de temps, encara m’angoixo quan sento parlar de l’escola o del meu assetjador”. Frases com aquestes les hem sentit aquests dies en el primer simposi contra el bullying organitzat pel Col·lectiu FU i la Fundació del FC Barcelona, en el qual hem volgut estar presents per conèixer més, i de primera mà, aquesta dura realitat.

Un dels testimonis més colpidors va ser el dels pares de l’Alan, un noi que va patir bullying durant molt de temps i que va acabar suïcidant-se. El Xavi i l’Ester van voler transmetre’ns les seves reflexions i la necessitat de visibilitzar i no amagar aquesta greu problemàtica social. “Volem que la gent se n’adoni i hi reflexioni, per això som avui aquí. Cal tenir molts ulls i vigilar”, ens deia el pare. “Per què es va suïcidar? Busquem la resposta en la societat i en els pares. Podem educar els fills a no ser assetjadors; això ho podem evitar. En canvi, potser no podem evitar que en siguin víctimes”, ens deia la mare. Quina valentia i quina força ens van transmetre! Les seves reflexions i el seu testimoni poden ser molt útils per ajudar a conscienciar la societat sobre aquesta plaga.

¿Les criatures reprodueixen relacions de poder no equilibrades i abusives per contrarestar les seves mancances, les seves pors? Ens hem d’aturar i pensar què està passant

Ningú pot ser aliè al bullying i tothom en pot ser víctima. Qualsevol de nosaltres, els nostres fills, tots podem patir-lo, assetjadors o observadors. Tothom ens pot explicar situacions viscudes en primera o tercera persona: fins i tot persones socialment molt rellevants, com les que ens van ajudar en aquest primer simposi. Gràcies a tots els que vau tenir la força i el valor d’explicar els vostres testimonis. Tot plegat fa que reflexionem si el bullying és un mirall de la societat que ens envolta. ¿Les criatures reprodueixen relacions de poder no equilibrades i abusives per contrarestar les seves mancances, les seves pors? Ens hem d’aturar i pensar què està passant.

Ho hem constatat aquests dies: no aturar-lo a temps pot comportar unes conseqüències negatives i doloroses, com ara una baixa autoestima, pors, inseguretats, etc., una cicatriu per a tota la vida. El bullying és subtil i silenciós, i aparta la víctima de l’entorn social de la seva edat; queda marginada i anul·lada. Tots hem d’estar atents a les alertes i ajudar a trencar el silenci dels nens i nenes que l’estan patint. Només a través de la conscienciació col·lectiva, fent visible la problemàtica, dotant d’eines els centres escolars, els docents i pares i mares, i atentent com cal les seves víctimes, serem capaços d’erradicar-lo. També cal que desmitifiquem els rols dels líders agressius. Tots plegats, tots i cadascun dels implicats, són víctimes de l’agressivitat del bullying.

La Fundació del FC Barcelona ja treballa en la problemàtica del 'bullying' amb programes propis com FutbolNet o directament amb els jugadors de La Masia

Per tant, cal treballar en la prevenció. Educar en valors, que el respecte i la tolerància prevalguin per damunt de tot. Com a societat ens cal donar més valor a les competències socials, aprendre a valorar les diferències, aprendre a resoldre els conflictes a través del diàleg. En aquest sentit, podem dir que la Fundació del FC Barcelona ja treballa en aquesta problemàtica amb programes propis com FutbolNet o directament amb els jugadors de La Masia. A partir d’ara aquesta serà una de les noves línies transversals de treball que estableix el nou pla estratègic de la Fundació i, en conseqüència, es confirma així el nostre compromís en la lluita contra el bullying a llarg termini. Una de les primeres actuacions ha estat la celebració del simposi i la posada en marxa d’una campanya de sensibilització amb jugadors del club, així com una recollida de signatures.

Treballem en temes com aquest perquè nosaltres som part d’aquesta societat, i com a actors responsables que treballem amb infants, de la mà de la Fundació del FC Barcelona en l’àmbit de l’esport, creiem que és necessària una implicació directa. I és que quan diem que el Barça és més que un club, ho és i ho serà perquè participa de manera activa en les problemàtiques de la societat en què vivim i perquè forma part de la seva essència.

Des de la Fundació del FC Barcelona denunciem les injustícies, els abusos, les desigualtats, l’exclusió, la humiliació, l’ofensa, i més quan aquests assetjadors ataquen frontalment nens i nenes del nostre entorn.

Som conscients que lluitar contra el bullying no es fàcil, però estem convençuts que parlar del bullying, desgranar-lo, desarticular-lo, és un bon inici per reduir els seus efectes, la seva crueltat.