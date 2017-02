Judici 9-N: una causa política i una justícia desigual

El judici contra l’exconseller de Presidència Francesc Homs que va començar ahir al Tribunal Suprem de Madrid no va oferir grans novetats respecte al procés que es va fer a Barcelona contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, però sí que hi ha un fet que marca una diferència: la querella que la Fiscalia Superior de Catalunya va presentar dijous passat contra quatre membres de la mesa del Parlament per haver votat a favor de permetre que la cambra votés una resolució sobre el referèndum.

El cas és que, com ja és prou sabut, la querella va excloure Joan Josep Nuet -que també hi va votar a favor- perquè, en opinió de la Fiscalia, la seva “trajectòria política com a diputat” permet deduir que “no pretenia incomplir els mandats del TC” ni “donar un impuls al procés constituent”. Segurament sense voler, la Fiscalia va donar carta de naturalesa al que l’independentisme ja fa temps que denuncia: que els processos judicials contra els impulsors del procés sobiranista són de caràcter polític més que no pas pròpiament jurídic.

En la sessió del judici d’ahir també es va posar de manifest aquest fet quan Francesc Homs va recordar al fiscal que, si es tracta de jutjar la desobediència al TC, el govern espanyol ostenta el rècord absolut amb 26 sentències ignorades. El mateix Homs va denunciar per desobediència l’executiu de Mariano Rajoy el 30 de gener per no haver aplicat la sentència que fixa que les competències per repartir els diners recaptats del 0,7% de l’IRPF són de les comunitats. El Suprem va arxivar la querella amb l’argument que no existeix una ordre del TC “expressa i directa”. O sigui, que les sentències de l’alt tribunal espanyol només són de compliment obligat quan venen acompanyades d’una guia exacta de com procedir. Increïble.

És repetitiu, però necessari, haver de proclamar el caràcter polític d’aquest judici quan tothom sap que la querella inicial va ser presentada en contra del criteri de la junta de fiscals de Catalunya i per ordre directa de Madrid. I, tot i així, la causa contra Francesc Homs va trigar mesos a substanciar-se. Tot aquest procés està viciat d’origen per l’obsessió de Rajoy de respondre a les demandes catalanes amb els advocats de l’Estat en lloc de fer la seva feina com a polític.